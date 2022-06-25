Синхронное плавание: итоги | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

С 17 июня по 3 июля 2022 года в Венгрии проходит 19-й чемпионат мира по водным видам спорта FINA. В его рамках с 17 по 25 июня состоялся турнир по синхронному плаванию, на котором были разыграны 10 медалей.

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В последний день, в субботу, были разыграны награды в произвольной программе микст-дуэтов и в хайлайте.

Чемпионы мира-2022 в технической программе Джорджио Минизини – Лукреция Руджеро из Италии ожидаемо после победы в квалификации выиграли и финал произвольной программы, улучшив свой результат – 90,9667 балла. Серебряные призеры чемпионата мира-2022 в технической программе и дебютанты турнира Томока Сато – Йотаро Сато из Японии завоевали еще одну серебряную награду (89,7333 балла), а Ияо Чзан и Хаоюй Ши из Китая пополнили свою коллекцию еще одной бронзовой медалью (88,4000 балла).

В хайлайте команда Украины подтвердила звание лучших после квалификации, защитив титул, добытый в 2019 году (95,0333 балла). Команда Италии стала второй с разницей от первого места в 2,7666 балла (92,2667 балла). Команда Испании – третьей (91,9333 балла), и эта бронза стала ее единственной наградой на этих соревнованиях.

Итоги

Подводя итоги медального зачета, отметим, что лидером по количеству золотых медалей стал Китай. Четыре высших награды Поднебесной принесли Люи Ван – Цяньи Ван, которые выиграли техническую и произвольную программы дуэтов, и группа, которая также была лучшей и в технической, и в произвольной программе. Еще две бронзы в копилку своей команды внес микст-дуэт Ияо Чзан – Хаоюй Ши.

Всего же медали в синхронном плавании увозят из Будапешта представители 7 стран.

По 7 наград добыли на турнире команды Украины и Японии. Украинки выиграли золото в комбинации и хайлайте, а также отметились 5 серебряными наградами. Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в дуэте и группе Марта Федина стала второй в технической и произвольной программе солисток, Марина Алексеева – Владислава Алексеева – в технической и произвольной программе дуэтов, группа – в произвольной программе.

Два золота – в технической и произвольной программе солисток – для Страны восходящего солнца заработала Юкико Инуи, два серебра – микст-дуэт Томока Сато – Йотаро Сато, а также медали такого же достоинства завевала группа в технической программе (и бронзу в произвольной) и команда в комбинации.

5 медалей добыли представители Аппенинского полуострова. Два золота на счету микст-дуэта Джорджио Минизини – Лукреция Руджеро, серебро – у команды в хайлайте, бронза – в комбинации и в технической программе групп.

Синхроннистки Австрии впервые поднялись на подиум чемпионата мира. Анна-Мария Александри – Эйрини Александри завоевали бронзу в технической и произвольной программе дуэтов.

Такие же награды для своей страны принесла в соло Евангелия Платаниоти.

Одна бронза – у Испании – в хайлайте.

В этом турнире не приняла участие команда России, доминировавшая в синхронном плавании с 1996 года. По решению Международной федерации плавания спортсмены России и Беларуси отстранены от соревнований под эгидой федерации на неопределенный срок.

Запомнился этот чемпионат мира и удивительной историей спасения. Четырехкратный призер Олимпийских игр, чемпионка мира и 15-кратный призер чемпионатов мира в составе испанской команды Андреа Фуэнтес, будучи на этом чемпионате тренером Аниты Альварес, выступающей за США, быстро оценила ситуацию после окончания выступления спортсменки в технической программе и ринулась за ней в бассейн. Оперативная помощь наставницы спасла Аниту.