Синхронное плавание: четвертая высшая награда команды из Поднебесной | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

С 17 июня по 3 июля 2022 года в Венгрии проходит 19-й чемпионат мира по водным видам спорта FINA, в рамках которого разыгрываются 10 медалей в синхронном плавании.

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В пятницу были разыграны награды в произвольной программе групп, а также прошла квалификация в произвольной программе микст-дуэтов.

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В произвольной программе групп, как и в технической, золотую медаль завоевали синхроннистки Китая. Эта награда стала четвертой наградой высшей пробы в коллекции сборной этой страны на чемпионате мира в Будапеште. Выступив со своей уже знакомой зрителям и судьям композицией, китаянки продемонстрировали отличающие их рискованные акробатические комбинации, сочетающие скорость, силу и гибкость и получили 96,7000 балла. Скорее всего, по словам спортсменок, это было последнее представление этой программы.

Команда Украины в своей программе выступила под компиляцию из 12 песен на тему храбрости. С 95,0000 балла она добавила пятую серебряную медаль в коллекцию наград страны в синхронном плавании в Будапеште.

Шахматной теме – партии в шахматы и шахматистам – была посвящена программа сборной Японии, которая в столице Венгрии была представлена на суд общественности впервые. 93,1333 балла и бронза у представительниц Страны восходящего солнца.

Квалификация

В квалификации произвольной программы микст-дуэтов приняли участие 13 пар. Чемпионы мира в технической программе Джорджио Минизини – Лукреция Руджеро из Италии возглавили турнирную таблицу (90,5000 балла). Серебряные призеры в этой дисциплине и дебютанты турнира Томока Сато – Йотаро Сато из Японии заняли второе место, продолжив свое удивительное выступление на своем первом чемпионате мира (88,9000 балла). Ияо Чзан и Хаоюй Ши из Китая – третьи (87,8333 балла).

Микст-дуэты разыграют награды в последний день турнира по синхронному плаванию. Также обладатели еще одного комплекта наград будут определены в хайлайте.