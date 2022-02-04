Симона Байлз: забота о себе дороже золота

Удивительно, но самым смелым поступком в блистательной карьере Симоны Байлз оказался не дерзкий прием из спортивной гимнастики, не сумасшедшее сальто и не двойной пируэт Юрченко, а выбор в пользу собственного здоровья на Олимпийских играх Токио-2020 – главном спортивном событии прошлого лета.

Уже после неудачной попытки выполнить опорный прыжок в 2,5 оборота в финале женского командного многоборья Байлз поняла, что не в состоянии продолжать.

Гимнастка потеряла ориентацию в пространстве, пропала координация тела и мозга. Американка не знала, что ждать от себя на следующих этапах соревнований. Новые ошибки могли стоить сборной США медалей, а сама она рисковала получить травму.

«Поняла, что лучше отойти на задний план и поработать над осознанностью. Была уверена, что девчонки прекрасно справятся», – заявила Байлз на пресс-конференции после соревнований.

«Не хотела, чтобы из-за моих потенциальных ошибок команда осталась без медалей, ведь была проделана такая работа. Решила, что остаток соревнований должны провести эти девчонки», – добавила Байлз.

«Если бы не она, нас бы здесь не было»

Поступок Байлз вдохновил ее подруг по сборной США.

«Эту медаль мы определенно выиграли для нее. Если бы не она, нас бы здесь просто не было, – отметила Джордан Чайлз, которая два года до Игр в Токио тренировалась с Байлз в Хьюстоне. – Мы стали серебряными призерками Олимпийских игр во многом благодаря личным качествам Симоны».

Смелый поступок гимнастки напомнил миру, как важно думать о себе и своем благополучии, даже если это означает отказаться от собственной мечты.

В соцсетях Байлз получила огромную поддержку. Ей писали бывшая первая леди США Мишель Обама и актриса Керри Вашингтон. Она продолжала работать над собой, пока не получила добро на возвращение к соревнованиям.

Четырехкратная чемпионка Рио-2016 вышла в финалы всех пяти индивидуальных дисциплин, но снялась с многоборья, опорного прыжка, брусьев и вольных упражнений.

В последний день соревнований по спортивной гимнастике на Олимпиаде в Токио 24-летняя американка приняла участие в финале упражнений на бревне.

Дороже любой медали

Трехкратная чемпионка мира в упражнениях на бревне изменила соскок, убрав любые вращения, которые могли ей помешать, и завершила программу так, как не делала этого с 12 лет.

«Мы решили изменить соскок буквально в последнюю минуту. Этот соскок я не делала, наверное, лет с 12, потому что всегда использовала вращения, – рассказала потом Байлз. – Но на бревне это отлично сработало. Я в любой момент способна выполнить этот элемент, это просто окончание. Мы не знали, что будем делать и выступим ли в финале».

Это было неважно. Изменив соскок, Байлз получила необходимый заряд уверенности и вернулась на бревно, чтобы еще раз выступить под огнями гимнастического центра «Ариакэ» в Токио.

Американка завоевала бронзу, седьмую олимпийскую медаль в карьере. Но само выступление и то, через что ей пришлось пройти в Токио, значили гораздо больше.

«Привлечь внимание к проблеме психического здоровья определенно было важнее всего, – не скрывала Байлз. – Люди часто проходят через это, но почему-то проблему замалчивают. Мы не только развлекаем зрителей, мы тоже люди. У нас есть чувства. Очень часто люди не понимают, что нам приходится переживать».

Тяжелое решение Байлз, которая отказалась от пяти возможностей завоевать медаль, заставило мир по-новому взглянуть на проблему. Но приняла она его ради одного-единственного человека – себя самой.

«Надеюсь, все понимают, что я сделала это не ради кого-то, а только ради себя самой. Хотела еще один раз выступить на Олимпийских играх, – сказала Байлз. – Тяжело отказываться от мечты, которой жила пять лет. Очень тяжело. Раньше никогда не сидела на трибунах. Было непривычно. Поэтому для меня было очень важно еще один раз выйти на помост».