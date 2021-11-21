Шорт-трек. На этапе Кубке мира в Венгрии российскую сборную остановили соперники и ковид

На предпоследнем этапе Кубка мира по шорт-треку, проходившем с 18 по 21 ноября на арене «Феникс» в Дебрецене (Венгрия), сборной России ни разу не удалось попасть в тройку сильнейших. Женская команда блестяще начала соревнования: в четвертьфинале эстафеты на 3000 м Екатерина Ефременкова, Елена Серегина, Софья Просвирнова и Анна Вострикова опередили олимпийских чемпионок из сборной Южной Кореи. Однако многообещающий старт не нашел продолжения: на полуфинал россиянки вышли в наполовину обновленном составе, и виной тому отнюдь не травмы. Вострикова сдала положительный тест на коронавирус и была отправлена на карантин (19-летняя спортсменка пропустит теперь и заключительный этап Кубка мира в Дордрехте 25-28 ноября), ее соседка Ефременкова также попала на самоизоляцию. Запасные Вера Рассказова и Евгения Захарова поймали нужный ритм только к финалу Б: российский квартет в нем на одну тысячную секунды благодаря идеальному финишному выпаду Просвирновой обогнал команду США (4:12.164 против 4:12.165).

В личных видах (500, 1000 и 1500 метров) лучший результат также у лидера команды. Софья Просвирнова квалифицировалась в финал Б на дистанции 1000 м, лидировала в забеге, однако в итоге была дисквалифицирована за нарушение правил. Главной героиней этапа в Дебрецене у женщин стала Сюзанне Схюлтинг из Нидерландов, выигравшая четырежды: на всех индивидуальных дистанциях, а также в эстафете. Перед заключительным этапом Кубка, который состоится на родине Схюлтинг, она уверенно лидирует в общем зачете на дистанции 1000 м, а на 1500 м отстает от кореянки Ли Юбин всего на 96 баллов (победа стоит 10 000).

У мужчин наглядной иллюстрацией сути вида спорта стал финал на дистанции 500 м. Находящийся в суперформе китаец Рен Цзывей попал в завал в середине гонки вместе с еще одним фаворитом — серебряным призером Олимпиады в Пхенчхане Хван Дэ Хоном из Кореи. Цзывей, в итоге, сумел подняться и финишировать третьим, а Дэ Хон был за свои действия дисквалифицирован. Сильнейшего умчались определять между собой герои Венгрии — олимпийские чемпионы в эстафете братья Шандор Шаолинь и Шаоанг Лю. Победу одержал отмечавший в этот день (20 ноября) свой 26-й день рождения Шандор Шаолинь. Лучший результат российской команды в личных видах также был показан на самой короткой дистанции: Константин Ивлиев финишировал первым в финале Б. Ивлиев сумел обогнать лидировавшего в зачете пятисотметровки в рамках Кубка мира казахстанца Дениса Никишу. Примечательно, что сразу три спортсмена из финала Б пробежали дистанцию быстрее чемпиона финала главного.

У Ивлиева, Семена Елистратова, Павла Ситникова и Дениса Айрапетяна была возможность закончить этап красиво, однако в финале мужской эстафеты на 5000 м — последнем виде соревновательной программы, череда неудач продолжилась: падение отбросило российскую четверку на четвертое итоговое место.

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