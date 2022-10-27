Шорт-трек. Сезон 2022/2023: трансляции, результаты, фавориты

В отличие от прошлого соревновательного года Кубок мира по шорт-треку в сезоне 2022/2023 будет состоять не из четырех, а из шести этапов. Первый из них пройдет с 28 по 30 октября в Монреале, Канада — в центре внимания на родине будут призеры Пекина 2022 Ким Бутен и Стивен Дюбуа. Первая в прошлом сезоне на коронной дистанции 500 м в общем зачете Кубка уступила только итальянке Арианне Фонтане, а второй собрал полную коллекцию медалей на главном старте четырехлетия — личные серебро (на 1500 м) и бронзу (на 500 м) плюс золото в эстафете.

Североамериканское турне продолжится двумя значимыми соревнованиями в олимпийской столице 2002 Солт-Лейк-Сити. В США спортсменам и спортсменкам предстоит выступить сначала на втором этапе Кубка мира (4 — 6 ноября), а неделю спустя (10 — 12 ноября) на «Турнире четырех континентов».

В декабре соревнования продолжатся в Казахстане. Алматы впервые с 2018 принимает Кубок мира, причем на этот раз здесь состоятся сразу два этапа: 9 — 11 декабря и 16 — 18 декабря. При этом, команда хозяев не будет выступать в роли статистов: как минимум, спринтеры Абзал Ажгалиев (четвертое место в олимпийском финале 2022) и Денис Никиша (шестое место в общем зачете на дистанции 500 м в прошлом сезоне) являются реальными претендентами на призовые места.

Новый, 2023 год откроется с чемпионата Европы в классическом месте — Гданьске. Предыдущий форум сильнейших шорт-трекистов Старого света проходил там же в 2021 году. В общем зачете у женщин тогда первенствовала Сюзанне Схюлтинг. Спортсменка из Нидерландов за прошедшее с тех пор время упрочила свой суперзвездный статус, добавив в свою коллекцию наград два олимпийских золота и серебро. Ее главной соперницей в борьбе за победу в Гданьске будет итальянская легенда Арианна Фонтана. У мужчин главные фавориты — венгерские братья Шаоан Лю и Шандор Шаолинь Лю.

Сезон Кубка мира завершится в феврале: предпоследний этап пройдет в Дрездене 3 — 5 февраля, а заключительный — в Дордрехте, Нидерланды, 10 — 12 февраля. Получить итоговые трофеи за победы на отдельных дистанциях перед родной публикой способны не только Схюлтинг, но и ветеран Шинки Кнегт. Во многом, итоговая классификация Кубка мира будет зависеть от того, будут ли участвовать во всех этапах представители сильнейших азиатских сборных — Южной Кореи и Китая (в составе последней выделяется олимпийский чемпион на 1000 м и победитель общего зачета Кубка мира на 1500 м Рэнь Цзивей).

С учетом того, что кульминацией сезона станет чемпионат мира, который пройдет 10 — 12 марта как раз в Сеуле, велика вероятность того, что главные местные звезды — олимпийские чемпионы на дистанции 1500 м Хван Де Хон и Чхве Мин Джон сделают ставку на подготовку именно к этому турниру.

Смотреть онлайн этапы Кубка мира, чемпионат Европы и чемпионат мира по шорт-треку можно на официальном канале ISU.