Шорт-трек. Олимпийские итоги ROC и результаты

Соревнования по шорт-треку на Олимпийских играх в Пекине проходили с 5 по 16 февраля 2022 года в Столичном дворце спорта. Было разыграно 9 комплектов наград, успешнее всего выступила сборная Республики Корея, завоевавшая две золотые и три серебряные медали. Команда ROC выиграла две награды - одно серебро и одну бронзы. Olympics рассказывает об итогах Игр-2022 для ROC в шорт-треке.

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Медальные результаты команды ROC:

🥉 Мужчины. 1500 м — Семен Елистратов

🥈 Мужчины. 500 м — Константин Ивлиев

Главные надежды ROC были связаны с эстафетами и Семеном Елистратовым. Опытнейший мастер уже выигрывал медали на Играх 2014 года в Сочи (золото в эстафете) и 2018 года в Пхенчхане (бронза на 1500 м). На сей раз Семен также не остался без награды – на второй Олимпиаде подряд стал третьим на 1500 м. Причем в финальном забеге у него был шанс даже на победу, борьба между тремя лидерами (Елистратов, Хван дэ Хон из Республики Корея и Стивен Дюбуа из Канады) шла до самого финиша. Соперников разделили мгновения – Семен проиграл Хван дэ Хону всего 48 тысячных секунды, а Дюбуа и вовсе лишь 13 тысячных, что даже по меркам шорт-трека совсем немного. Таким образом, 31-летний Елистратов подтвердил, что по-прежнему является лидером сборной.

Вторую медаль для ROC в шорт-треке выиграл представитель молодого поколения Константин Ивлиев. 21-летний Ивлиев давно показал себя классным спринтером, наибольших успехов добившись на дистанции 500 м. Именно на 500 м, где требуется резвый старт и спринтерские качества, Константин стал чемпионом Европы-2021. В Пекине Ивлиев очень уверенно провел все предварительные забеги, дойдя до финала. Однако там ему не удалось со старта захватить лидерство, он шел вторым вслед за Шоангом Лю из Венгрии. Ивлиев попробовал совершить обгон, но риск столкновения был слишком велик. Поэтому Константин предпочел удержать «синицу в руках», то есть серебро. Что все равно стало очень большим успехом.

В остальных индивидуальных дисциплинах команда ROC по шорт-треку в финалах представлена не было. Не получилось и в смешанной и женской эстафетах. В смешанной эстафете в нынешнем сезоне у сборной была победа на этапов Кубка мира, так что определенные шансы были. Однако Елистратов, Ивлиев, Елена Серегина и Софья Просвирнова финишировали в своем полуфинале четвертыми, а затем еще и были дисквалифицированы. У женщин Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Серегина и Анна Вострикова также не избежали дисквалификации в полуфинале. Но в мужской эстафете все же удалось пробиться в решающий забег благодаря прекрасному рывку в финишном створе в исполнении Елистратова.

Семен попробовал повторить свой тактический прием и в финале эстафеты, где его партнерами в составе сборной ROC были Ивлиев, Павел Ситников и Денис Айрапетян. И ему это почти удалось. Довольно долго судьи смотрели фотофиниш, поскольку невооруженным глазом определить, ROC или Италия победил в борьбе за бронзу, было невозможно. Но все же Елистратов и его товарищи по команде стали только четвертыми, уступив итальянцам лишь девять тысячных секунды.