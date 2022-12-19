Шорт-трек. Кубок мира 2022/23: Никиша выиграл и сделал предложение руки и сердца на домашнем льду

Денис Никиша из Казахстана стал главным героем этапа Кубка мира в Алма-Ате
Второй (первый прошел неделей ранее) этап Кубка мира по шорт-треку в сезоне-2022/23 в Алма-Ате завершился триумфом для Дениса Никиши из Казахстана. 27-летний Никиша на родном льду выиграл финал на 500 метров, заодно возглавив и зачет Кубка мира на этой спринтерской дистанции. Мало того, сразу после победы Денис сделал предложение руки и сердца своей девушке, которая ответила согласием.
Никиша достаточно давно находился на подступах к элите мирового шорт-трека. Но наибольшего успеха он добивался на Универсиадах – в 2017 году в Алма-Ате выиграл три бронзы, а в 2019 году в Красноярске добавил в свою коллекцию еще одну бронзовую медаль. Был у него прорыв и на Кубке мира – в 2017 году Денис стал победителем этапа в Минске на коронной дистанции 500 метров. Но в нынешнем, постолимпийском сезоне Никиша прибавил в стабильности и раскрылся как один из лидеров мирового шорт-трека в коротком спринте, доказав это на ноябрьских и декабрьских стартах.
Достаточно сказать, что Денис выдал серию из четырех попаданий в топ-3 на 500 м в Кубке мира подряд. Началась эта серия в ноябре на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, где Никиша стал вторым во второй день соревнований. После чего на первом этапе в Алма-Ате он вновь стал вторым, а на первой дистанции 500 м второго спаренного этапа в Алма-Ате занял третье место. В воскресенье 18 декабря Никиша на второй дистанции 500 м выдал настоящее шоу. Он проиграл старт Стийну Десмету из Бельгии, но рискованным, зато чистым маневром сумел его пройти и уже больше никого не пропустил. Таким образом, добившись первого золотого успеха в Кубке мира с сезона 2016/2017. После чего прямо на льду сделал предложение своей подруги, которая вышла его поздравить.
«Это лучший день в моей жизни! Когда я сегодня проснулся, в моей голове «крутились» только два слова – «золото» и «да». На самом деле план сделать предложение по окончанию этапа Кубка мира в Алма-Ате прямо на льду появился у меня около месяца назад. И даже если бы я не попал на подиум, то все равно бы его осуществил», - приводит слова Никиши официальный сайт ISU. При этом Денис добавил, что лед на овале в Алма-Ате в этот день был слишком мягким и он воспользовался единственным реальным шансом пройти Десмета. Кроме того, Денис особо отметил фантастическую поддержку родных трибун. «После стольких лет ожидания выиграть этап Кубка мира – это потрясающе! Хочу сказать «спасибо» всем моим фанатам. Атмосфера была невероятной, очень много детей поддерживало меня. Надеюсь, мне удалось их вдохновить», - добавил Никиша.
Отметим, что в зачете Кубка мира Денис довольно уверенно занимает первое место, а в общем зачете идет пятым. Ближайший этап Кубка мира пройдет 3 – 5 декабря в Дрездене.