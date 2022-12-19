Шорт-трек. Кубок мира 2022/23: Никиша выиграл и сделал предложение руки и сердца на домашнем льду

Второй (первый прошел неделей ранее) этап Кубка мира по шорт-треку в сезоне-2022/23 в Алма-Ате завершился триумфом для Дениса Никиши из Казахстана. 27-летний Никиша на родном льду выиграл финал на 500 метров, заодно возглавив и зачет Кубка мира на этой спринтерской дистанции. Мало того, сразу после победы Денис сделал предложение руки и сердца своей девушке, которая ответила согласием.

Никиша достаточно давно находился на подступах к элите мирового шорт-трека. Но наибольшего успеха он добивался на Универсиадах – в 2017 году в Алма-Ате выиграл три бронзы, а в 2019 году в Красноярске добавил в свою коллекцию еще одну бронзовую медаль. Был у него прорыв и на Кубке мира – в 2017 году Денис стал победителем этапа в Минске на коронной дистанции 500 метров. Но в нынешнем, постолимпийском сезоне Никиша прибавил в стабильности и раскрылся как один из лидеров мирового шорт-трека в коротком спринте, доказав это на ноябрьских и декабрьских стартах.

Достаточно сказать, что Денис выдал серию из четырех попаданий в топ-3 на 500 м в Кубке мира подряд. Началась эта серия в ноябре на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, где Никиша стал вторым во второй день соревнований. После чего на первом этапе в Алма-Ате он вновь стал вторым, а на первой дистанции 500 м второго спаренного этапа в Алма-Ате занял третье место. В воскресенье 18 декабря Никиша на второй дистанции 500 м выдал настоящее шоу. Он проиграл старт Стийну Десмету из Бельгии, но рискованным, зато чистым маневром сумел его пройти и уже больше никого не пропустил. Таким образом, добившись первого золотого успеха в Кубке мира с сезона 2016/2017. После чего прямо на льду сделал предложение своей подруги, которая вышла его поздравить.