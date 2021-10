Эксклюзив. Звезды шорт-трека братья Лю говорят о росте, братстве и олимпийском вдохновении

Тестовые соревнования снова покажут борьбу за превосходство двух венгров: Шаолинга и Шаоанга Лю – олимпийских чемпионов Пхенчхана в мужской эстафете, которые лидировали на чемпионате мира прошлого сезона в Дордрехте, Нидерланды. Olympics.com поговорил с братьями Лю всего за несколько дней до их отъезда на тестовые соревнования в Пекин.

Эстафетная команда Венгрии Шаоанг Лю, Шаолин Лю, Виктор Кнох, Шаба Бьюржан в Пхенчхане Фото © 2018 Getty Images

Китай как второй дом

Шаолинь и Шаоанг Лю, родившиеся от матери из Венгрии и отца из Китая, выросли в мультикультурной семье. Они считают Китай своим «вторым домом»: на одном из Кубков мира в 2007 году отец братьев Лю подошел к тренеру сборной Китая. После короткого знакомства тренер пригласил венгров приехать в Китай тренироваться с командой. Им было всего 10 и 12 лет, когда они отправились в путешествие, которое должно было изменить их жизнь.

Курс молодого бойца длиною в полтора года с китайской командой произвел невероятный эффект, заставив их обоих очень быстро повзрослеть. Шаолинь говорит об этом времени: «Это было тяжело. Физически и морально. В Венгрии у нас была одна или две тренировки на льду в неделю. А в Китае у нас было по две ледовые сессии в день! Это был совершенно другой опыт».

Разлука с родителями была для Шаоанга, младшего брата Лю, еще тяжелее: «На полгода наши родители оставались с нами, но потом они уезжали работать в Венгрию. За нами присматривала женщина, но это было не то же самое».

Однако то, что рядом с ним был старший брат, имело большое значение: «Он всегда будет моим старшим братом, который действительно может помочь мне в жизни. На нас лежала ответственность рано взрослеть и думать как взрослые. Мы должны были серьезно относиться к нашей работе, потому что наши родители многим пожертвовали ради нас и отвезли нас тренироваться в Китай. Это был момент, изменивший нашу жизнь, и мы знали, что должны отнестись к нему серьезно».

Находившиеся вдали от родителей и проводившие большую часть времени на льду братья вряд ли могут назвать свое детство заурядным, но, как сказал Шаолинь, «нормально — это скучно, верно?» Все эти жертвы были не напрасны и все стало на свои места, когда два брата выиграли историческую, первую в истории зимнюю олимпийскую медаль для Венгрии в Пхенчхане.

We are the Champions

На Олимпийских играх в Пхенчхане все предыдущие тяжелые усилия и самопожертвование дали свои плоды. В начале Олимпиады казалось, что мечты двух братьев завоевать олимпийскую медаль не осуществятся. Шаоанг вспоминает индивидуальные гонки: «Все наши индивидуальные гонки были очень плохими. Шаолинь дошел до финала, но не выиграл индивидуальную медаль. Я получил три штрафа на всех дистанциях».

Однако последний день соревнований навсегда останется в истории шорт трека на Олимпийских играх, не только для братьев Лю, но и для всей Венгрии, которая никогда раньше не завоевывала зимних олимпийских медалей. «Давление на нас было большим. Люди ждали медали для Венгрии, поэтому для нас это было действительно тяжелое время», – сказал Шаолинь.

Победу южнокорейской команды ждали местные болельщики. Но, как это часто бывает в шорт-треке, в тот день события приняли неожиданный оборот. До сих пор неясно, то ли речь Шаолиня перед эстафетой подняла командный дух или же песня «We are the Champions», прозвучавшая из венгерской раздевалки, сделала свое дело. Но в тот день произошло чудо: мужская сборная Венгрии завоевала золото на южнокорейской земле, лишив болельщиков дара речи.

Шаоанг признается: «Это было похоже на сцену в кино. Мы слушали песню, потом открыли раздевалку, и позади нас словно рассеивался дым, мы видели это со стороны, это было похоже на замедленную съемку, и это было действительно особенным. И мы еще сыграем We are the Сhampions в Пекине».

Защита Олимпийского титула

По мере того, как приближаются Олимпийские игры в Пекине, венгерские звезды говорят о другом настрое на их вторую Олимпиаду: теперь все дело в защите своей медали и титула олимпийского чемпиона: «У нас могут появиться новые лица в команде, и это будет очень интересно. Мы многому научились за последние четыре года».

Для Шаоанга олимпийское путешествие – это развитие; то, к чему нужно идти, шаг за шагом: «До Пекина еще довольно далеко, но мы оглянуться не успеем, как это время придет. Нам еще предстоит много работать – у нас есть четыре квалификационных Кубках мира перед Играми. После Пхенчхана мы сильно изменились, и после Пекина мы собираемся расти еще больше».

Братья надеются на то, что на предстоящих Олимпийских играх будет царить атмосфера поддержки домашней публики: «Надеюсь, даже несмотря на участие китайских шорт-трекистов, они будут болеть за нас так же, как они болеют за китайских спортсменов. Мы любим наших китайских фанатов».

И Шаолинь, и Шаоанг чрезвычайно популярны в Китае. Китайские фанаты обожают фирменный прием Шаолиня: когда его имя объявляют перед гонкой, старший брат Лю дотрагивается до бровей и подмигивает в камеру. Однажды это предложил его тренер, и с тех пор Шаолинь повторяет это: «Я просто подмигнул в камеру, и всем это понравилось! Это приносит мне удачу. Благодаря своей удаче я выигрываю много гонок».

Узы братства

Братья делятся, насколько это особенно – быть рядом с родным человеком в непростом путешествии на Олимпийские игры.

Шаолинь говорит, что в семье гордятся братьями: «Мы начинали кататься вместе, все делали вместе, на чемпионатах мира и Олимпийских играх мы живем в одной комнате. Это было особенным моментом – выиграть наши первые золотые олимпийские медали вместе. Наши родители и наша семья действительно гордятся и счастливы».

Шаоанг соглашается: «Мы остались в спорте, потому что вдохновляем друг друга. Мы оба делаем в жизни то, что нам нравится. Перед гонкой у нас действительно нет никакой тактики. Когда мы катаемся вместе, все получается естественно».