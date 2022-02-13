Эксклюзив с Шоном Уайтом: Позади поздравления Тома Брэди и Дэвида Бекхэма, впереди Супербоул-2022

Шон Уайт летит с одного топ-соревнования на другое. Пускай трехкратный олимпийский чемпион по сноуборду и завершил карьеру, он не собирается уходить на покой.

«Лечу прямиком на Супербоул», - рассказал Уайт в интервью Olympics.com после того, как занял четвертое место и завершил карьеру на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

С того самого момента, как Уайт в слезах объявил, что уходит, не иссякает поток любви, восхищения и благодарности. Легенды спорта Том Брэди и Дэвид Бекхэм тоже наши добрые слова в адрес знаменитого сноубордиста.

«Шон Уайт, поздравляю. Невероятная карьера 💯», - написал Брэди в сторис у себя в Instagram. Бекхэм, с которым Уайт дружит, опубликовал похожий пост:

«Поздравляю @shaunwhite с невероятной карьерой... Ты можешь гордиться».

«Уважение величайшему. Величайший уходит после 20 лет тотального превосходства в своем виде спорта. Но твое величие никуда не уйдет. Горжусь тобой, дружище @shaunwhite».

Это всего два сообщения из тысяч, которые Уайт получил после яркого выступления в финале, где ему не хватило одного места до медали.

Он поговорил с Olympics.com о карьере, о жизни в спорте и о том, правы ли те, кто пишет в интернете, будто он собирается сделать предложение своей девушке Нине Добрев.

Но сначала - Супербоул- 2022.

«Никогда не бывал на Супербоуле и уже давно хочу побывать, - делится Уайт. - Никак не получалось, потому что во время Супербоула у нас всегда идет сезон и ты уезжаешь в горы».

«Так что скоро вычеркну одну строчку из списка желаний».

Шон Уайт о завершении карьеры: «Потрясающе»

«Привет, меня зовут Шон Уайт. Я трехкратный олимпийский чемпион, бывший член сборной США по сноуборду».

«Ох, приятно звучит, - улыбается Уайт уже в самом начале интервью. - Впервые сказал это вслух. Мне понравилось».

Шон Уайт катается на сноуборде с детства и соревнуется, сколько себя помнит.

Первый спонсор у него появился в семь. Он ездил на пять Олимпиад, завоевал три золотые медали, выиграл 13 зимних X Games, пять раз становился чемпионом X Games по скейтборду.

Теперь этот путь завершен. Как он себя чувствует?

«Потрясающе», - заверяет Уайт.

«Я рад и всем доволен. Столько приятных слов от друзей, и соперников, и вообще всех, кто следит за этой Олимпиадой».

«Фантастическая реакция. Это согревает сердце и помогает справиться с переживаниями».

«В конце последней попытки меня охватили эмоции. Оно и понятно, ведь это дело всей моей жизни».

«Даже когда меня заранее вычеркивали из списка участников следующей Олимпиады, в душе я всегда думал, мол, погодите, не списывайте меня, еще поеду...»

«До последнего времени никак не мог поставить точку. А сейчас чувствую себя прекрасно».

Как Шон Уайт оценивает четвертое место в Пекине-2022?

«Это Олимпийские игры - много волнения, много давления, много надежд. И много парней, которые приезжают показать все, на что способны».

«Иногда что-то не срастается».

«Я прекрасно знаком с таким давлением. И когда я выдал такую вторую попытку, то был в восторге. Удалось абсолютно все, на сто процентов. Гордился собой».

«Сначала 14 наверху, потом 1080, два 12 внизу. Еду и чувствую, что все могу».

«Ради таких моментов мы все это и делаем. Удивительное чувство - когда весь мир смотрит, огромное давление, а тебе все удается».

«Я солидно проехал и был немного разочарован оценками. Думал, что обойду третье место или того, кто на нем финиширует, и выйду на первое».

«Но знаете, в нашем виде спорта судьи ставят оценки, у каждого свое мнение. Тяжело. Ты просто делаешь все, на что способен, и надеешься получить самую высокую оценку. Так что я поехал наверх и стал планировать следующую попытку».

«Но в целом - потрясающий день».

Чего Шону Уайту будет больше всего не хватать?

«Это палка о двух концах. С одной стороны - огромное волнение, с другой - чувствуешь себя живым».

«Все может в один миг пойти наперекосяк. Но если все получается и складывается идеально, это невероятное чувство. Чувство выполненного дела. Это сильнее, чем просто радость».

«Некий уровень реализации своих возможностей, понимаете?».

«Конечно, мы кайфуем от трюков и катания с друзьями. Но вот это чувство выполненного дела возникает, когда ты поставил себе цель и добился ее».

«Все сомнения, переживания, падения дают тебе это чувство, когда ты оказываешься в искомой точке и понимаешь, что достиг цели».

«И потом этот миг победы. Когда стоишь на пьедестале и получаешь награду за тяжкий труд. Невозможно отрицать, что это здорово. К этому сильно привыкаешь. По крайней мере, я привык (смеется)».

«Определенно, этого мне будет не хватать. Но я уверен, что есть масса других возможностей, как ощутить похожее воодушевление. Буду разбираться и искать их».

Шон Уайт празднует свое первое олимпийское золото в Турине-2006 (Photo by Elsa/Getty Images) Фото © 2006 Getty Images

О чем жалеет Шон Уайт?

«Помню, пару дней назад меня уже спрашивали об этом. Я что-то ответил, а потом подумал, ой, надо же было сказать то-то и то-то. А теперь, хоть убей, не помню, что надо было сказать», - смеется Уайт.

«О чем сожалею? Трудный вопрос для профессионального спортсмена. Потому что любая ошибка в жизни многому тебя учит».

«Если бы не поражение в Сочи, не знаю, смог бы я вернуться так, как сделал это на Олимпиаде в Корее».

«Все взлеты и падения со временем приобретают контекст. И ты думаешь, вау, если бы не случилось одно, то и другое не произошло бы. И вообще, как сложилась бы твоя жизнь, если бы в ней случались другие события».

«Поэтому на сегодня я не могу сказать, что о многом сожалею».

«Я в восторге. Да и весь этот олимпийский цикл, в общем, был такой. Моя команда прошла его с блеском. Получился эдакий круг почета...»

«Типа, получай удовольствие, живи моментом, и все будет хорошо. А если что-то не идет по-твоему, что ж, ничего страшного».

Как Уайт решил бороться за путевку в Пекин-2022, сидя в седле

«Много чего пошло не так по пути сюда. Но было и множество совершенно потрясающих моментов».

«Один из моих любимых - это турнир в Лаксе, куда я отправился в последний момент. Не планировал эту поездку, но надо было застолбить место в команде. Хотя я не хотел ехать. Меня все устраивало дома».

«Был день рождения моей подруги. Мы катаемся на лошадях, и тут звонит телефон. Привет, как дела? Я вообще-то сейчас еду верхом!».

«Следующий кадр - мы уже приземляемся в Швейцарии. Пайп там был невероятный, изумительные болельщики. Бесподобный турнир».

«Я все сделал как надо, завоевал путевку, и в итоге поездка получилась невероятная. Именно эти мелкие подробности, кажется, я и запомню лучше всего... Все эти шаги на пути».

Семья Шона Уайта: от ночевки на парковке до бургеров

Уайт учился кататься на сноуборде с семьей на юге Калифорнии - в горах Сан-Бернардино.

«Родители были со мной на каждом этапе пути. Брали больничный на работе, чтобы каждый день возить нас в горы», - вспоминает спортсмен.

«Спали на парковке в микроавтобусе, чтобы мы могли пойти кататься на следующий день. Просто безумно вспоминать те дни - и где я сейчас, пять Олимпиад спустя», - сказал Уайт.

«Признаюсь, разрыдался, когда вся семья и все друзья собрались у меня дома. Все они знают, как много это для меня значит. Они были со мной с самого первого дня, - добавил он, - Так что спасибо вам».

«С годами я осознал, насколько они невероятные, хотя могли так обо мне не заботиться», - заявил Уайт.

«Само собой, мама мной очень гордится. Она как-то сказала, что была бы довольна и одним олимпийским золотом, но я продолжал идти вперед, - пояснил сноубордист. - Возможно, мне было что доказывать, но они принимают меня таким, какой я есть, вне зависимости от чего-либо».

«Я бы никогда не добился всего этого без их поддержки, и я жду не дождусь, когда вернусь домой, увижу их всех, обниму и поблагодарю за все, что они для меня сделали», - пообещал Уайт.

Какими были первые слова матери?

«Она была в бургерной и сказала: «Ты завершил карьеру, так возьми уже бургер! Можешь теперь есть бургеры (смеется)». Да, у нас странная семейка».

Шон Уайт и его подруга Нина Добрев: «Она сказала, как мной гордится»

А что сказала подруга американца Нина Добрев?

«Она была очень рада за меня. Слала мне столько невероятных нарезок и разных вещей… Сообщения от разных людей. И вообще просто сказала, как мной гордится», - поделился Уайт.

«Она знала, как сильно я хотел попасть в медали. И хоть не удалось, она сказала, чтобы я держал нос выше, - сказал он. - Бывает всякое, но она просто ждет, чтобы я скорее вернулся домой».

Интернет пестрит предположениями, что, может, теперь Уайт уже предложит Нине руку и сердце. Есть ли под этими слухами основания?

«Интернет - безумное место», - парировал легендарный сноубордист. Его ближайшая программа - Супербоул.