Бронзовый призер Пхенчхана Сергей Ридзик выучился на электрогазосварщика в родном Мончегорске, но у ски-кросса на него были другие планы

Сейчас, когда подготовка к Пекину-2022 на финишной прямой, Olympics.com поговорили с Сергеем о планах на предстоящую Олимпиаду, его родном городе и о том, как проходят предсезонные тренировки в Австрии.

С чего все начиналось

Как у любого активного ребенка, у Сергея в детстве было много увлечений, но с появлением лыж остальное отпало само собой:

«Тренер карате наказывал палкой, бегать я не люблю, даже до сих пор, хотя понимаю, что это неотъемлемая часть подготовки. Мне просто нравилось спускаться, а не подниматься. Поэтому выбирая между лыжными гонками и горными лыжами, я выбрал горные лыжи. Сначала было сложно, потому что кататься тяжело и ноги болели в этих ботинках».

Сергей родился и вырос в Мончегорске. Мало кто слышал об этом маленьком городе на Кольском полуострове на севере России. Чтобы понять, что он из себя представляет, достаточно посмотреть драму «Левиафан» («Золотой Глобус», номинация на Оскар). Мончегорск выбрали одним из мест съемок, где прослеживаются реалии сурового и мрачного Заполярья.

Однако Сергей видит родной город совсем в других красках:

«Зимой там очень круто, очень много снега, через день над головой у тебя северное сияние, какой-то есть конечно оттенок серого, но больше красок. Люди там живут не угрюмые, а наоборот, очень добрые, отзывчивые и веселые».

Тем не менее карьерные перспективы в Мончегорске не такие радужные. Одно градообразующее предприятие – комбинат «Североникель» и предопределенность жизненного пути.

«На тот момент в таких провинциальных городках как Мончегорск на годы было расписано кем ты будешь и чем ты будешь заниматься, когда вырастешь. Моя жизнь как гражданского человека подошла к определенному этапу, который называется армия, и спортивные реалии тоже подталкивали принимать решение. Я хотел все же заниматься спортом максимально долго. Изначально я пошел в спортивный колледж, но столкнулся с непониманием преподавателя: ты либо учишься, либо гоняешь», – рассказал спортсмен.

Сергей выучился на одну из самых востребованных профессий в городе – специальность электрогазосварщика. Однако спорт для него всегда оставался в приоритете. Говоря о родном городе, Сергей не скрывает, что его волнует экологическая ситуация: «Из-за выбросов комбината произошла экологическая катастрофа. На въезде в город – выжженная из-за серной кислоты земля. Но с другой стороны, если закрыть это предприятие, город просто вымрет».

Сергей Ридзик на медальной церемонии в Пхенчхане-2018 Фото © 2018 Getty Images

Подготовка к Пекину-2022

Сергей рассказал Olympics.com о подготовке к предстоящей Олимпиаде:

«Мое внутреннее «я» говорит мне, что мы идем правильным путем. Я очень переживал на этот счет, у меня закрадывалась мысль, что я не успею, потому что в августе у меня воспалилась мышца, я не мог поднять ногу, а время подходило к началу лыжной подготовки».

Однако сейчас подготовка Сергея к олимпийскому сезону идет полным ходом, хотя он и признает, что «выжат, очень тяжело». Спортсмены отрабатывают олимпийскую пятидневную программу.

Режим очень плотный: три-четыре часа – тренировки на горе, потом обязательный дневной сон, затем снова тренировки и подготовка к следующему тренировочному дню.

Секрет олимпийской бронзы

Сергей не перестает повторять, что всем успехам он обязан упорному труду:

«Конечно, у меня есть определенная предрасположенность, но я недостаточно талантлив, чтобы у меня все получалось с полтычка. Чтобы достичь определенных результатов, мне приходится выкладываться чуть больше других».

Для многих бронзовая медаль Ридзика в Пхенчхане-2018 стала полной неожиданностью, но Сергей видит в этом логичный итог планомерной работы.

Covid-19. Новые реалии

Ковид определенно внес коррективы в подготовку к Олимпийским играм всех спортсменов без исключения. Сергей рассказал о сложностях, с которыми приходится сталкиваться каждый день:

«И ковид-паспорта, и сложная логистика. Некоторые европейские курорты дают доступ на склоны только по QR-кодам. На данный момент мы ориентируемся не только на трассу, на снег, но и на ковид-условия».

Однако и в пандемии можно найти свои плюсы:

«Я так долго не был дома вне травм еще ни разу. Мы с женой прекрасно провели время дома. Я подтянул свои пробелы, которые приобрел в определенное время, в том числе из-за травм: убрал лишний вес, повысил общую выносливость».

Ключ к успеху: наглость и дерзость

На вопрос, какие качества нужны для того, чтобы преуспеть в ски-кроссе, Сергей дает однозначный ответ: наглость и дерзость.

«Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Когда вы выехали со стартовой секции и идете к повороту, а вас начинают зажимать, то нужно не бояться пододвинуть противника. В этот момент, конечно, чувствуешь себя немного наглым, но если ты этого не сделаешь, то проиграешь».

Сергей начинал карьеру в горных лыжах. В ски-кросс он попал случайно: просто оказался в нужное время в нужном месте. Говоря о ски-кроссе, сложно избежать сравнений с горными лыжами:

«В горных лыжах ты максимально сконцентрирован, есть только ты и трасса. В ски-кроссе ощущения от моих самых первых гонок в четверке – это дискомфорт».

Обратный отсчет до олимпийского старта

Описывая Olympics.com, как сильно чувствуется на соревнованиях вживую отдача зрителей, когда фанаты подогревают публику, кричат, свистят, Сергей признается, что у него самого появляются мурашки, и он с нетерпением ждет предстоящего олимпийского старта:

«Многие просто не представляют, насколько это соревновательный и зрелищный вид спорта. Когда я показываю знакомым видео выступлений – шок, глаза горят, они не понимают, как они могли не знать о таком виде спорта. Это же так опасно, но так круто, эпично».