Сербия – Швейцария: что ждать и где смотреть 

Групповой турнир чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре завершат матчи группы G. В пятницу, 2 декабря, в 22.00 по московскому времени начнутся сразу два параллельных матча в группе H, самым принципиальным пожалуй станет встреча между Сербией и Швейцарией, в которой оба соперника могут обеспечить себе путевку в плей-офф. Olympics представляет анонс матча Сербия – Швейцария.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Сербия – Швейцария. Группа G. Начало в 22:00 мск. Стадион «974»

Да, швейцарцы не смогли отобрать очки у бразильцев в предыдущем матче и даже ни разу не попали в створ, но их шансы на выход в 1/8 финала весьма велики. Команде Мурата Якина для полной гарантии надо обыграть Сербию, но может хватить и ничейного результата, если Бразилия не проиграет Камеруну. После матча с бразильцами Якин, кстати, был очень расстроен и говорил, что Швейцария долгое время контролировала игру, однако результат "выскользнул из рук". Вместе с тем он уверен, что с сербами подобного не повторится, причем Швейцария собирается играть не на ничью, а на победу.

Сербам и вовсе отступать некуда - ничья, как и поражение, гарантированно оставят их вне плей-офф. Да и победа с минимальным счетом оставит шанс Камеруну. Хотя по ходу матча против Камеруна казалось, что команда Драгана Стойковича подойдет к решающей встрече в группе с тремя очками, а не с одним. Но если швейцарцы удержали минимальное преимущество в игре с африканцами, то сербам не хватило по ходу второго тайма и перевеса в "+2" - итоговый счет 3:3. Стойкович признал, что победить Швейцарию будет нелегко, но надо верить до конца.

Напомним, что в единственной встрече между этими командами также решалась судьба путевки в плей-офф - на чемпионате мира 2018 года сербы открыли счет на пятой минуте, но затем во втором тайме дважды пропустили. Причем решающий гол, оставивший Сербию за бортом, Джердан Шакири забил тогда на 90-й минуте.