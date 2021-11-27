Фристайл. Итоги этапа Кубка мира по ски-кроссу в Китае: сенсационная победа Ридзика

В Китае завершился первый этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс. Победу неожиданно одержал представитель России Сергей Ридзик. Вторым стал канадец Бреди Леман, третьим француз Бастьен Мидоль. Другие российские спортсмены выступили на этом этапе не так удачно: Игорь Омелин занял 24 место, а Владимир Шмыров, Кирилл Сысоев и Андрей Герасимов не прошли в финальную часть соревнований.

Победа Сергея Ридзика стала неожиданной сразу по нескольким причинам. Во-первых, сборная России с большим трудом добиралась до Китая из-за сложных правил въезда в страну. В дороге спортсмены провели более 40 часов, и у них даже не было времени полноценно привыкнуть к условиям соревнований. Во-вторых, побед у представителей России в ски-кроссе не было уже очень давно. Для Ридзика этот успех на этапе Кубка мира стал вторым в карьере – впервые он получил золотую медаль в 2017-м году в Австрии. После этого было ещё три подиума плюс бронза Олимпийских игр 2018 года. Но все равно на фоне признанных лидеров в этой дисциплине Сергей перед сегодняшним стартом вовсе не считался фаворитом. И вот – победа.

«Спасибо большое за поддержку. Гонка действительно была достойной: тяжелая трасса - под стать олимпийской. Надеюсь, что в феврале мы вновь увидимся, и я опять окажусь на первой ступени пьедестала почета», – сказал Ридзик в интервью официальному сайту федерации фристайла России после гонки.

Одним из важных факторов, приведших к успеху, руководители Федерации фристайла России называют постепенное изменение всей структуры подготовки сильнейших спортсменов страны. «В последние три года была стагнация в ски-кроссе, и мы вынуждены были вносить серьезные коррективы. Это касается и специальной лыжной подготовки, и изменений в тренерском штабе и в команде ски-сервиса. Сергей Ридзик показал, на что он способен. У него не очень получался старт на тренировках, но на соревнованиях он отработал хорошо. И дальше уже команда вместе с ним тактически отработала все старты, включая финал. Мы очень рады! Другое дело, что остальные спортсмены и спортсменки должны подтягиваться, чтобы побольше было наших фристайлистов на пьедестале в этом виде. Ски-кросс – очень непростая и непредсказуемая дисциплина. Во время гонки большое значение играют тактика, поведение соперников на трассе, они же соперничают бок о бок. Можно лидировать всю гонку, а в конце сойти из-за какой-либо ошибки. Победа Ридзика – очень хороший результат, он мотивирует нас. Будем и дальше стараться радовать болельщиков такими достижениями», – сказал президент федерации Алексей Курашов.

Женщины выступили на китайском этапе не так удачно, как мужчины. Екатерина Мальцева показала 16-й результат. Елизавета Понкратова, Наталья Шерина и Мария Доброва не сумели преодолеть квалификацию. Победу в соревнованиях одержала шведка Сандра Нёслунд, второй финишировала представительница Швейцарии Фанни Смит, третьей стала француженка Мариэль Бергер Саббатель.

Следующий этап Кубка мира по ски-кроссу пройдет в Валь Торансе (Франция) с 9 по 12 декабря, и Сергей Ридзик впервые поедет на него в статусе лидера общего зачета.