Сенсации чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре: сборные, которые удивили

Главные открытия и разочарования чемпионата мира по футболу в Катаре
Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре преподнес немало сенсаций. Причем как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». Olympics приводит свою версию топ-5 главных команд сенсаций ЧМ-2022.
Безусловно, марокканцы – главное открытие чемпионата мира в Катаре. Для начала они не просто вышли из группы с двумя призерами ЧМ-2018 Хорватией и Бельгией, они заняли в ней первое место. После чего прошли еще две европейские топ-команды – Испанию (по пенальти) и Португалию (в основное время), заставив плакать от разочарования самого Криштиану Роналду. Да, французы и хорваты не позволили марокканской сказке продолжится дальше, но не стоит забывать – это первая африканская и арабская сборная, дошедшая до полуфинала чемпионата мира! Примечательно, что главный тренер Валид Редраги возглавил национальную сборную только за пару месяцев до мундиаля, в сентябре 2022 года. И успел создать из строптивых технарей сплоченный и тактически грамотный коллектив.
Когда в 2018 году сборная Германии в ранге действующих чемпионов мира не вышла из группы на чемпионате мира в России, это стало сенсацией № 1. Но уж в Катаре казалось, что немецкая команда не допустит второго фиаско подряд. Однако при Хансе-Дитере Флике сборная Германии в матчах с Испанией (ничья) и, особенно, Японией (поражение) транжирила моменты в атаке и плохо действовала в обороне. Как следствие, только третье место в группе. При этом Флик не лишился своего поста, ему по-прежнему доверяют и надеются, что на домашнем чемпионате Европы 2024 года немцы сумеют реабилитироваться.
Да, японцы не сумели превзойти свой максимальный результат на чемпионатах мира, уступив в 1/8 финала в серии послематчевых пенальти Хорватии. Но они и без этого сотворили две громкие сенсации – победили Германию и Испанию, став первыми в группе. Причем и немцам и испанцам по ходу встреч они уступали в счете, так что выигрыши у топ-сборных получились волевыми. Вполне логично, что в Японии футболистов национальной сборной встретили как героев.
Молодая, яркая сборная, обыгрывавшая в 2018 году в четвертьфинале чемпионата мира самих бразильцев, куда-то исчезла, а вместо нее появилась неуверенная в себе команда. Хотя ее по-прежнему тренировал Роберто Мартинес, а главные бельгийские звезды Тибо Куртуа, Кевин де Брейне, Эден Азар и другие были в строю, да и предельного возраста не достигли. Вот только в игре сквозила какая-то обреченность, приведшая к поражению от Марокко, ничье с Хорватией и бесславному вылету. Не обошлось и без трений внутри коллектива. Как следствие, Бельгия после фиаско ищет нового главного тренера.
Тренер Эрве Ренар десять лет назад выиграл со сборной Замбии Кубок Африки, а сейчас сотворил сенсацию на чемпионате мира в Катаре с Саудовской Аравией. В первом матче группового турнира его подопечные добились волевой победы над Аргентиной с Лео Месси в составе! Да, аргентинцы затем выиграли два матча, вышли из группы и дошли до финала, а футболисты сборной Саудовской Аравии, несмотря на достойную игру против Мексики и Польши, заняли только четвертое место. Но из песни слов не выкинешь – именно команда Ренара сотворила самую громкую сенсацию на турнире.
О сборной Хорватии на чемпионате мира читайте здесь
О сборной Аргентины на чемпионате мира читайте здесь
Матч Аргентины и Хорватии в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». Полную информацию о телетрансляциях чемпионата мира – 2022 читайте здесь.
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