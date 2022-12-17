Сенсации чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре: сборные, которые удивили

Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре преподнес немало сенсаций. Причем как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». Olympics приводит свою версию топ-5 главных команд сенсаций ЧМ-2022.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Марокко (+)

Безусловно, марокканцы – главное открытие чемпионата мира в Катаре. Для начала они не просто вышли из группы с двумя призерами ЧМ-2018 Хорватией и Бельгией, они заняли в ней первое место. После чего прошли еще две европейские топ-команды – Испанию (по пенальти) и Португалию (в основное время), заставив плакать от разочарования самого Криштиану Роналду. Да, французы и хорваты не позволили марокканской сказке продолжится дальше, но не стоит забывать – это первая африканская и арабская сборная, дошедшая до полуфинала чемпионата мира! Примечательно, что главный тренер Валид Редраги возглавил национальную сборную только за пару месяцев до мундиаля, в сентябре 2022 года. И успел создать из строптивых технарей сплоченный и тактически грамотный коллектив.

Германия (-)

Когда в 2018 году сборная Германии в ранге действующих чемпионов мира не вышла из группы на чемпионате мира в России, это стало сенсацией № 1. Но уж в Катаре казалось, что немецкая команда не допустит второго фиаско подряд. Однако при Хансе-Дитере Флике сборная Германии в матчах с Испанией (ничья) и, особенно, Японией (поражение) транжирила моменты в атаке и плохо действовала в обороне. Как следствие, только третье место в группе. При этом Флик не лишился своего поста, ему по-прежнему доверяют и надеются, что на домашнем чемпионате Европы 2024 года немцы сумеют реабилитироваться.