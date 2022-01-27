Жажда скорости Семена Павличенко. В погоне за олимпийской наградой

Каждый, кто когда-нибудь съезжал с ледяной горки, знаком с захватывающим чувством, которое неизбежно появляется при спуске. Профессиональные саночники в среднем разгоняются на трассах до 120-145 км/ч, и в таких условиях невольно привыкаешь к высокой скорости. 30-летний Семен Павличенко, который представит команду ОКР на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, находит острые ощущения на асфальте. Однажды он разогнал свой мотоцикл Yamaha R-6 до 280 км/ч.

Разнообразный автопарк

Для крутых поворотов, без которых никуда в санном спорте, в гараже Семена есть Nissan Silvia. «Старая машина, 2001 года выпуска. Их осталось очень мало, это легендарная японская машина. Мне нравится форма кузова. Я смотрю на нее и обожаю – какая же она классная и крутая. И мне даже нравится на нее смотреть, а не ездить на ней», – рассказал Павличенко в интервью РИА Новости.

Тем не менее Silvia не стоит подолгу без дела. Периодически Семен занимается дрифтом – видом автоспорта с использованием управляемого заноса. Навыки, приобретенные в санном спорте, помогают уверенно чувствовать себя за рулем: «Сказываются и чувство скорости, и реакция. Я смотрю на других водителей – его уже занесло на дороге, а он только начинает крутить рулем. У меня это уже на уровне рефлексов. При этом если у тебя хорошая реакция, но ты не знаешь, куда крутить руль, то она тебе не нужна».

Для размеренной езды Павличенко использует еще один Nissan – Micra. Как можно догадаться по названию модели, это компактный автомобиль небольших габаритов. Изначально Семен покупал машину для сестры, но пришлось оставить себе, так как сестра не освоила механическую коробку передач. Всего лишь 80 лошадиных сил не влияют на впечатления от езды. «Это прикольный аппарат, испытываю на нем приятные эмоции», – рассказал Павличенко подписчикам в Instagram.

Наличие нескольких автомобилей требует больше времени на обслуживание, но Семен старается выполнять все работы сам в свободное время. Особенно когда дело касается кузова. В родном Братске Павличенко вместе с друзьями открыл салон по полировке и иногда лично оказывает услуги. «Вроде не новичок в этом деле, опыт есть, свои сани я всегда полирую сам», – поделился подробностями спортсмен с «Комсомольской правдой».

Самый преданный фанат

Приезжая в Братск, Семен также всегда заходит в гости к бабушке Алле Рауфовне – его самой преданной болельщице. Бабушка воспитывала будущего олимпийца в детстве и старается не пропускать ни одной спортивной трансляции с внуком. Предстоящие зимние Олимпийские игры в Пекине она будет смотреть с особенным трепетом.

Семен Павличенко Фото © 2017 Getty Images

«Сема уже старенький, так что ему пора завоевать награду Игр. Когда, если не сейчас? У меня предчувствие на Игры хорошее. Внук всегда начинает сезон не очень хорошо, а к концу, выйдя на пик формы, выбивается вперед. Надеюсь, так будет и в этом феврале», – поделилась ожиданиями Алла Рауфовна.

Коварная трасса Яньцина

Олимпиада-2022 в Пекине станет третьей в карьере Павличенко. В Сочи-2014 Семен занял пятое место, а на Играх-2018 в Пхенчхане финишировал лишь 14-м. На Олимпийских играх в Пекине у Павличенко есть шансы на медаль: он закончил сезон в топ-10 общего зачета Кубка мира и имеет опыт больших побед (становился чемпионом мира в 2015 и 2019 годах).

Семен Павличенко Фото © 2014 Getty Images

В ноябре этап Кубка мира проходил на китайской трассе с уникальным поворотом на 360 градусов. Там же пройдут олимпийские заезды. Тогда Павличенко стал лучшим из россиян, заняв седьмое место. «Скорей всего, на Олимпиаде у нас будет либо пан, либо пропал. Там ни на что не похожая трасса. В первом заезде я допустил небольшую ошибку, во втором ошибок не было, но быстрых секунд все равно не удалось показать», – приводит слова спортсмена ТАСС.

Павличенко нечего терять – возможно, это последний шанс завоевать олимпийскую медаль. На его стороне многолетний опыт и авантюризм: «Руки никто не опускает, будем работать до конца».