Сауль Канело Альварес — Калеб Плант: что ждать, где смотреть

Мексиканец Сауль Альварес — одна из главных звезд мира бокса последнего десятилетия. За свою шестнадцатилетнюю карьеру в профессионалах (а начал ее Сауль невероятно рано — в 15 лет) рыжеволосый боец по прозвищу «Канело» (буквально «Корица») собрал внушительную коллекцию трофеев в пяти различных весовых категориях. В резюме 31-летнего Альвареса есть победы над такими звездами как Мигель Котто, Геннадий Головкин и Сергей Ковалев. Только в поединках за звание чемпиона мира мексиканец одерживал верх над 19 различными боксерами. На данный момент Канело является лидером рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии авторитетнейшего журнала The Ring. Цель, которую ставит перед собой Альварес в эту субботу, 6 ноября в Лас-Вегасе — историческая: в случае победы в бою против Калеба Планта из США он станет первым боксером, которому удалось собрать одновременно все четыре самых престижных чемпионских пояса во втором среднем весе (до 76,2 кг).

В 2021 году Канело уже успел провести два боя: в феврале нокаутировал в третьем раунде турка Авлы Йылдырыма, а в мае за восемь раундов одолел не проигрывавшего ранее британца Билли Джо Сондерса. Последний поединок принес мексиканцу титул чемпиона мира по версии WBO — третий пояс (помимо WBO и WBA Super) из числа тех, которыми Альварес рискует в субботу. Риск этот весьма относительный — последний (и единственный) раз в карьере Канело проигрывал в 2013 году: на той же самой MGM Grand Arena в Лас-Вегасе мексиканец уступил легендарному Флойду Мейвезеру-младшему. Оппонент Альвареса в эту субботу — чемпион мира по версии IBF Калеб Плант уже заявил, что внимательно изучил тот поединок и собирается скопировать победную тактику Мейвезера.

Несмотря на впечатляющую статистику: 21 победа в 21 поединке (12 из них нокаутом), 29-летний Плант подходит к поединку явным андердогом. Да, у американца хорошая школа любительского бокса: он побеждал в турнире «Золотые перчатки» и был в числе кандидатов на участие в Олимпийских играх в Лондоне. Однако, в профессионалах Калеб выступает только семь лет и ни разу не встречался на ринге со звездами. Свой чемпионский пояс по версии IBF Плант добыл в двенадцатираундовом поединке с венесуэльцем Хосе Ускатеги в январе 2019 года. Впоследствии американец трижды защищал титул: последний раз в январе 2021 года он единогласным решением судей одолел соотечественника Калеба Труэкса.

Козырей у Планта в бою против Альвареса будет немного. Главное преимущество американца — габариты: рост Сауля — 173 см против 185 см Калеба, размах рук 179 см против 188 см. Последнее обстоятельство может выручить Планта — у него отличный джеб, и если он сможет грамотно им воспользоваться, это может повлиять на исход поединка. В остальном, шансов у американского контрпанчера не так уж много: избежать нокаута (а их в активе Альвареса за 56 победных поединков 38) уже будет успехом для Планта.

Сауль Альварес (Мексика) — Калеб Плант (США). Бой за титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. Лас-Вегас (США)

7 ноября, воскресенье

Начало в 06:00. Прямая трансляция на каналах «Матч! ТВ» и «Матч! Боец»