Саудовская Аравия – Мексика: что ждать и где смотреть

В одиннадцатый игровой день чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре – 30 ноября – пройдут четыре матча заключительного тура группового этапа. В квартете C обе игры начнутся в 22:00. Ни одна из команд в этой группе не гарантировала себе место в плей-офф. Olympics представляет анонс матча Саудовская Аравия – Мексика.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Саудовская Аравия – Мексика. Группа C. Начало в 22:00 мск. Стадион «Лусаил»

Удачное начало чемпионата и для Саудовской Аравии, и для Мексики сменилось неудачами во втором туре. Поражения с одинаковым счетом 0:2 оставляют командам не так много шансов на выход в плей-офф как участникам параллельного матча.

Для подопечных французского тренера Эрве Ренара расклады, впрочем, более благоприятные. Если Саудовская Аравия обыгрывает Мексику, то проходит в 1/8 финала вне зависимости от результата матча Польша – Аргентина. В случае победы европейцев ближневосточной команде будет достаточно и ничейного результата.

Чтобы Мексика отобралась в плей-офф ей необходимо чудо – поражение Аргентины или ничья в параллельном матче, а также собственная победа с разницей в четыре мяча и более.

Последнее условие – наименее реалистичное: у команды Херардо Мартино на данный момент ноль забитых голов в двух матчах. Даже с учетом проблем Саудовской Аравии в обороне, возникших после тяжелой травмы в первом матче лидера защитной линии Яссера Аль Шахрани, сценарий с разгромной победой Мексики выглядит маловероятным.

Тем более, что рассчитывать на магию вратаря Гильерме Очоа в каждом матче не приходится (во втором туре она не сработала). А линия нападения Саудовской Аравии (связка из клуба «Аль Хиляль» Салех Аль Шехри и Салем Аль Давсари) на этом чемпионате создает стопроцентные моменты в каждом матче: два гола Аргентине и нереализованный пенальти в противостоянии с Польшей.