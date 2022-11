Саудовская Аравия – Мексика: что ждать и где смотреть

30 ноября на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре в группе C сыграют Саудовская Аравия и Мексика: вся информация о матче

В одиннадцатый игровой день чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре – 30 ноября – пройдут четыре матча заключительного тура группового этапа. В квартете C обе игры начнутся в 22:00. Ни одна из команд в этой группе не гарантировала себе место в плей-офф. Olympics представляет анонс матча Саудовская Аравия – Мексика.

Больше от

You May Like