Взгляд в прошлое: первые зимние Олимпийские игры в Азии 50 лет назад

Полвека назад олимпийский котел был впервые зажжен на зимних Играх в Азии. Саппоро-1972 стали первыми зимними Олимпийскими играми не только в Японии, но и в азиатском регионе. Саппоро, самый северный мегаполис Японии, расположенный на острове Хоккайдо, принял 1006 спортсменов из 35 стран. Те зимние Олимпийские игры вдохновили многих японских и азиатских спортсменов и оставили важное наследие.

«Хиномару хикотай»

Завоевать золотую олимпийскую медаль на родной земле – одна из величайших почестей для немногих спортсменов.

В Саппоро-1972 эта честь выпала прыгуну с трамплина Юкио Касая, который одержал историческую победу в нормальном трамплине, став первым японским спортсменом, завоевавшим золотую медаль зимних Олимпийских игр. Его соотечественники, Акицугу Конно и Аоти Сэйдзи, заняли второе и третье места на полностью японском подиуме. Такое доминирование поразило воображение местных болельщиков и телезрителей по всему миру.

Это потрясающее достижение принесло трио прозвище «Хиномару хикотай» (эскадрилья восходящего солнца) и привило любовь к прыжкам с трамплина в Японии, вдохновляя последующие поколения. Масахико Харада последовал их примеру, завоевав золото в командных соревнованиях по прыжкам с большого трамплина среди мужчин в Нагано-1998.

Нориаки Касай родился в год проведения Олимпиады в Саппоро, а в Пхенхчане-2018 стал первым спортсменом, выступившим на восьми зимних Олимпийских играх подряд. Он дебютировал на Играх в Альбервиле-1992, а первую медаль – серебро в командных соревнованиях – завоевал в Лиллехаммере-1994. Выступая в Сочи-2014, 41-летний спортсмен выиграл серебро на большом трамплине и бронзу в командном первенстве. Нориаки не спешит заканчивать со спортом и стремится на девятую Олимпиаду.

Пять десятилетий устойчивого развития

В преддверии исторических зимних игр в Японии в Саппоро были разработаны олимпийские объекты и инфраструктура.

«Мияномори» (нормальный трамплин) и «Окураяма» (большой трамплин) использовались не только в Саппоро-1972, но и для проведения чемпионатов мира и этапов Кубка мира по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью.

В парке Макоманаи есть две многофункциональные площадки – открытый и крытый стадион. Открытый стадион использовался для проведения церемонии открытия и соревнований по конькобежному спорту 50 лет назад. Зимой здесь по-прежнему проводятся соревнования по конькобежному спорту, а летом – соревнования по футболу, легкой атлетике и теннису.

Крытая арена используется как для летних (волейбол, дзюдо и т.д.), так и для зимних видов спорта (в Саппоро-1972 это были фигурное катание и хоккей). Арену также используют для проведения музыкальных концертов и других культурных мероприятий.

За год до Игр в городе Саппоро была открыта новая система метро. Она соединила север с югом для эффективной перевозки олимпийцев и решения проблемы хронических пробок на дорогах из-за снегопадов.

Спустя 50 лет Саппоро оставил после себя устойчивое наследие и заслужил репутацию одного из лучших мест для занятий зимними видами спорта, привлекающих местных и иностранных гостей.

Зимнее путешествие по Азии продолжается

После успеха Саппоро-1972 года Япония также приняла Игры-1998 в Нагано, которые стали вторыми зимними Олимпийскими играми, проведенными в Азии. Через 20 лет после Нагано, в Пхенчхане-2018, Южная Корея стала второй азиатской страной, принявшей Олимпийские игры.

Что будет дальше?

Спустя полвека после Саппоро-1972 спортсменов со всего мира принимает Пекин. Китайская столица станет первым городом, который проведет и зимние, и летние Олимпийские игры. Готовы ли вы к следующей главе?

Олимпиада в Пекине начнется 4 февраля.