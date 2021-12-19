Санный спорт. Кубок мира — 2021/22. Сани вернулись, медали укатились

В австрийском Инсбруке состоялся этап Кубка мира по санному спорту — 2021/22. Российские спортсмены не сумели завоевать медали, в отличие от предыдущих этапов КМ.

У одиночников победил немец Йоханнес Людвиг, показавший результат 1 минута 39,605 секунды. Серебро у хозяина трассы Вольганга Киндля, третье время показал итальянец Доминик Фишналлер. Лучший из россиян Семен Павличенко занял шестое место. Роман Репилов, затерявшиеся сани которого наконец-то вернулись из Китая, стал седьмым, Александр Горбацевич — 14-м, Матвей Пересторонин — 17-м.

Двойка Андрея Богданова и Юрия Прохорова в тот же день стала седьмой. Победили австрийцы Томас Штеу и Лоренц Коллер, следом за ними финишировал дуэт из Латвии, третье место досталось итальянцам. Другие российские двойки тоже остались за пределами медалей: Александр Денисов и Владислав Антонов показали девятое время, а Станислав Мальцев и Дмитрий Халилов — и вовсе 23-е.

На следующий день в спринте двойки снова не сумели добиться успеха. Богданов и Прохоров — шестые, Денисьев и Антонов — 11-е. На этот раз победили немцы Тони Эггерт и Саша Бенеккен.

У женщин-одиночник чемпионкой стала представительница Германии Юлия Таубитц, следом за ней расположились австрийка Маделин Эгле и еще одна немка Натали Гайзерберг. Лучшая из россиянок Екатерина Катникова добилась только шестого результата. Диана Логинова, сани которой пережили такие же приключения, как и Репилова, стала 16-й, Виктория Демченко заняла 24-е место.

Следующий, шестой этап Кубка мира по санному спорту — 2021/22 пройдет уже в следующем году. Он пройдет 1-2 января в немецком Винтерберге.

О Кубке мира по санному спорту-2021/22 читайте здесь

Календарь Кубка мира по санному спорт-2021/22 смотрите здесь