Санный спорт. Кубок мира — 2021/22. Новый год без медалей в Винтерберге

В немецком Винтерберге состоялся очередной этап Кубка мира по санному спорту — 2021/22. Российские спортсмены остались без медалей, как и на прошлом этапе в австрийском Инсбруке, хотя один из них них подобрался к ним вплотную.

Речь идет о Романе Репилове, который расположился на четвертом месте. Победу одержал хозяин трассы Йоханнес Людвиг, показавший время 1 минута 44,679 секунды. Второе место у представителя Австрии Нико Гляйршера (+0,068 секунды), следом за ним его соотечественник Вольфганг Киндль (+0,181). Репилов уступил Людвигу 0,208 секунды.

Остальные россияне выступили еще скромнее. Александр Горбацевич — десятый, Матвей Пересторонин — 17-й, Семен Павличенко — 18-й, а Павел Репилов и вовсе 27-й.

В двойках в первый год 2022 года победили немцы Тобиас Вендль и его тезка Арльт с результатом 1 минута 27,184 секунды. Далее на пьедестале два австрийских дуэта. Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов — пятые. В десятку вошли Андрей Богданов и Юрий Прохоров (восьмое место), а Станислав Мальцев и Дмитрий Халилов финишировать не смогли.

В воскресенье ни женщины, ни команда тоже не сумели добраться до медалей. У девушек победила немка Юлия Таубитц, а лучшая из россиянок Виктория Демченко уступила ей 0,663 секунды и расположилась на девятой строчке. После первой попытке Екатерина Катникова шла третьей, однако в итоге стала лишь 11-й (+0,761).

В командах сильнее других была Латвия, следом за ней Австрия и США. Россияне (Виктория Демченко, Роман Репилов и двойка Александр Денисьев / Владислав Антонов) на шестой строчке.

Следующий этап КМ по санному спорту пройдет 8-9 января в Сигулде (Латвия).

О Кубке мира по санному спорту-2021/22 читайте здесь

Календарь Кубка мира по санному спорт-2021/22 смотрите здесь