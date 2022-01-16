Санный спорт. Кубок мира — 2021/22. На финишную прямую перед Олимпиадой в Пекине!

В немецком Оберхофе состоялся этап Кубка мира по санному спорту — 2021/22. Это предпоследний этап перед главным стартом сезона — Олимпийскими играми в Пекине. Соревнования в Германии стали очередной стадией подготовки к ОИ, а также к чемпионату Европы, который относится к КМ и пройдет через неделю.

Этап в Оберхофе продолжался три дня. В пятницу хозяева трассы Тони Эггерт и Саша Беннекен выиграли золото в двойках, россияне остались за пределами первой тройки.

В тот же день у мужчин-одиночек победу одержал австриец Давид Гляйршер. Роман Репилов расположился на восьмом месте.

В субботу случилось знаковое событие. Йоханнес Людвиг из Германии победил на этапе Кубка мира и досрочно стал его обладателем. 35-летний спортсмен пополнил копилку баллов на 100 пунктов, набрал сумму 837 и стал недосягаем для конкурентов.

Что касается результатов самого этапа, здесь Людвиг опередил ближайшего соперника Макса Лангенхана (+0,304) и Феликса Лоха (+0,316), а лучшим из россиян стал Репилов (+0,628). Семен Павличенко (+0,705) показал 11-й результат, Павел Репилов — 18-й (+1,023), еще два представителя страны за пределами топ-20.

В воскресенье командная эстафета принесла победу хозяевам трассы, следом за ними на пьедестале Латвия и Австрия. Российская команда заняла пятое место, за нее выступали Виктория Демченко, Роман Репилов и двойка Богданов/Прохоров.

В состязаниях одиночник победила австрийка Маделин Эгле, далее сразу четыре немки. Россиянка Татьяна Иванова на 8-й строчке, Виктория Демченко — 10-я, Екатерина Катникова — 15-я, Диана Логинова — 16-я.

Немец Йоханнес Людвиг досрочно оформил победу в Кубке мира по санному спорту — 2021/22 Фото © Jan Hetfleisch

В интервью ТАСС главный тренер сборной Сергей Чудинов рассказал о дальнейших планах команды.

«После окончания соревнований в Оберхофе отправимся в полном составе в Санкт-Мориц. Все наши олимпийцы намерены выступить на чемпионате Европы. Спортсменам очень важно показать высокие результаты по итогам Кубка мира, чтобы иметь возможность стартовать в первой группе на Олимпиаде в Пекине», — поделился Чудинов.

Стоит напомнить состав олимпийской команды. В нее вошли одиночники Роман Репилов, Семен Павличенко, Александр Горбацевич, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова. Также в Пекин отправятся два дуэта: Александр Денисьев и Владислав Антонов, Андрей Богданов и Юрий Прохоров.

Чемпионат Европы в Санкт-Морице пройдет 22-23 января и станет последним этапом Кубка мира. Дальше — Олимпийские игры в Пекине.

О Кубке мира по санному спорту-2021/22 читайте здесь

Календарь Кубка мира по санному спорт-2021/22 смотрите здесь