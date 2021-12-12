Санный спорт. Кубок мира-2021/22. Медаль командной эстафеты в Германии

В немецком Альтенберге прошел четвертый этап Кубка мира по санному спорту-2021/22. Российская команда сумела завоевать бронзу в командной эстафете.

В активе уже есть золото в этом виде. На втором этапе КМ в Сочи его взяли Виктория Демченко, Семен Павличенко, а также двойка Андрея Богданова и Юрия Прохорова. Тогда команда достаточно уверенно опередила соперников из Германии и Латвии, отставших на приличное время.

Альтенберг — это все же не своя трасса, поэтому и результатов здесь стоило ждать скромнее. Так и получилось. Несмотря на это, до медали команда все-таки добралась. А ведь состав радикально отличался от сочинского. На этот раз в эстафете выступили Екатерина Катникова, Александр Горбацевич и двойка Александра Денисьева и Владислава Антонова. Они проиграли лишь немцам и итальянцам, да и отставание от лидеров не выглядело катастрофичным — 0,493 секунды.

Днем ранее, в субботу, Катникова заняла 11-е место в одиночных соревнованиях. Победила Мэделин Эгле из Австрии, за ней на пьедестале расположились Юлия Таубиц и Анна Беррайтер (обе из Германии). Виктория Демченко добилась 12-го результата, Диана Логинова — лишь 28-я. Тут стоит отметить, что выступала Логинова не на своих санях, которые «застряли» в Китае. Их она сможет снова «обкатать» только на следующем этапе КМ, как и Роман Репилов, попавший в аналогичную ситуацию.

Очередной этап состоится в австрийском Инсбруке 18-19 декабря.

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