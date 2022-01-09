Санный спорт. Кубок мира — 2021/22. Иванова показала золотые полозья в Латвии

В латвийском Сигулде завершился этап Кубка мира по санному спорту — 2021/22. Российская спортсменка Татьяна Иванова завоевала золотую медаль в спринте и бронзу в индивидуальных соревнованиях.

В спринте Иванова показала результат 31,241 секунды, опередив конкурентку из Германии Натали Гайзербергер (+0,014) и австрийку Мадлен Эгле (+0,031). Другие спортсменки из России тоже выступили достойно: Виктория Демченко с отставанием +0,060 от лидера заняла четвертое место, Екатерина Катникова стала восьмой (+0,136), Диана Логинова — 12-й (+0,562).

В общем зачете Кубка мира из-за пропуска большинства стартов Иванова занимает лишь 16-ю строчку. Выше нее Катникова (10-я) и Демченко (6-я). Логинова расположилась на 21-й позиции. Лидирует немка Юлия Таубитц с хорошим отставанием от ближайших преследовательниц из Австрии и Германии.

Иванова пропускала старты из-за серьезной травмы, полученной 21 ноября на этапе Кубка мира в Китае. Сейчас ее по-прежнему преследуют последствия того повреждения, но даже несмотря на это, она показывает высочайший результат. Это в интервью агентству «РИА Новости» отметл главный тренер сборной Сергей Чудинов.

«С учетом травмы ноги это идеальное выступление, она молодец. Таня является настоящим бойцом и сегодня еще раз это доказала. Улучшение есть, но нога пока полностью не восстановлена. Ей больно упираться в «рога» саней на старте, и было видно, что ей было тяжело и на финише. Из-за этого Таня на старте дважды показала девятый результат, хотя обычно она бывает первой или в тройке. Как только уйдут болезненные ощущения, она будет уверенно чувствовать себя на старте, и это неизбежно скажется и на итоговом результате».

Также Чудинов сказал, что сейчас еще довольно много времени до Олимпийских игр в Пекине, а последнее МРТ показало хорошую динамику восстановлению.

В мужских одиночных соренованиях победил немец Феликс Лох, следом за ним — Кристерс Апарйодс из Латвии и Доминик Фишналлер из Италии. Россиянин Семен Павличенко занял пятое место, Александр Горбацевич стал девятым, Роман Репилов — 10-м, Павел Репилов — 13-м.

В двойках победу одержали хозяева трассы Андрис и Юрис Шицсы, второе место за немцами Тони Эггертом и Сашей Бенекеном, далее их соотечественники Тобиас Вендль и Тобиас Арльт. Россияне Андрей Богданов и Юрий Прохоров заняли шестую строчку, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов — девятые, Александр Денисьев и Владислав Антонов — 12-е.

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