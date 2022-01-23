Санный спорт. Кубок мира — 2021/22. Бронза перед главным стартом сезона

В Швейцарии прошел последний этап Кубка мира по санному спорту — 2021/22, который одновременно стал и заключительным стартом перед Олимпиадой в Пекине. Сборная России сумела завоевать одну бронзовую медаль.
В первый день соревнований в двойках сильнейшими стали немцы Тони Эггерт и Саша Бенеккен. Второе место за латышами Мартиньшем Ботсом и Робертсом Плюме, бронза у Тобиаса Вендля и Тобиаса Арльта из Германии. Лучшие из россиян Андрей Богданов и Юрий Прохоров остановились на девятой строчке. За пределами первой десятки Александр Денисьев и Владислав Антонов (11-е место), а также Всеволод Кашкин и Константин Коршунов (14-е).
В одиночках у мужчин победил австриец Вольфганг Киндль, серебро у Кристерса Апарйодса из Латвии, третьим стал австриец Нико Гляйршер. Девятое место за Романом Репиловым из России. Его соотечественники Семен Павличенко и Александр Горбацевич расположились на 16-м и 24-м местах соответственно.
В общем зачете Кубка мира Роман Репилов занял шестое место, а победу здесь заранее, еще после прошлого этапа КМ одержал Йоханнес Людвиг из Германии.
Выступление одиночницы Татьяны Ивановой вызывало особый интерес после того, как спортсменка восстановилась от тяжелой травмы. На чемпионате Европы она сумела показать пятый результат, а золото досталось немке Натали Гайзенбергер.
В общем зачете КМ Иванова заняла лишь 13-е место, но она пропустила половину стартов, так что этот результат можно считать успешным. Лучшей из россиянок стала Виктория Демченко — шестое место, а победила Юлия Таубиц из Германии.
Главный тренер сборной России Сергей Чудинов подробнее рассказал агентству «РИА Новости» о состоянии спортсменки.
«Состояние здоровья у Татьяны Ивановой сейчас уже получше, чем было раньше. Она теперь может наступать на (травмированную) ногу. Вчера Таня неплохо выглядела в тренировочном заезде и показала хорошую скорость на старте. Ее восстановление проходит в штатном режиме, но она по-прежнему испытывает определенный дискомфорт», — пояснил тренер и добавил, что иногда Иванова продолжает перемещаться на костылях.
Единственную медаль сборная России завоевала в смешанной эстафете. Победили представители Латвии, вторым стали немцы, а россияне отстали на 0,675 секунды. Бронзовыми призерами чемпионата Европы стали Татьяна Иванова, Роман Репилов, двойка Андрея Богданова и Юрия Прохорова.
Кубок мира по санному спорту — 2021/22 завершен. Впереди — главный старт сезона, Олимпийские игры.