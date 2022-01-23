Санный спорт. Кубок мира — 2021/22. Бронза перед главным стартом сезона

В Швейцарии прошел последний этап Кубка мира по санному спорту — 2021/22, который одновременно стал и заключительным стартом перед Олимпиадой в Пекине. Сборная России сумела завоевать одну бронзовую медаль.

В первый день соревнований в двойках сильнейшими стали немцы Тони Эггерт и Саша Бенеккен. Второе место за латышами Мартиньшем Ботсом и Робертсом Плюме, бронза у Тобиаса Вендля и Тобиаса Арльта из Германии. Лучшие из россиян Андрей Богданов и Юрий Прохоров остановились на девятой строчке. За пределами первой десятки Александр Денисьев и Владислав Антонов (11-е место), а также Всеволод Кашкин и Константин Коршунов (14-е).

В одиночках у мужчин победил австриец Вольфганг Киндль, серебро у Кристерса Апарйодса из Латвии, третьим стал австриец Нико Гляйршер. Девятое место за Романом Репиловым из России. Его соотечественники Семен Павличенко и Александр Горбацевич расположились на 16-м и 24-м местах соответственно.

В общем зачете Кубка мира Роман Репилов занял шестое место, а победу здесь заранее, еще после прошлого этапа КМ одержал Йоханнес Людвиг из Германии.

Татьяна Иванова летит к медали Олимпийских игр в Пекине, несмотря на серьезную травму, полученную осенью Фото © 2021 Getty Images

Выступление одиночницы Татьяны Ивановой вызывало особый интерес после того, как спортсменка восстановилась от тяжелой травмы. На чемпионате Европы она сумела показать пятый результат, а золото досталось немке Натали Гайзенбергер.

В общем зачете КМ Иванова заняла лишь 13-е место, но она пропустила половину стартов, так что этот результат можно считать успешным. Лучшей из россиянок стала Виктория Демченко — шестое место, а победила Юлия Таубиц из Германии.

Главный тренер сборной России Сергей Чудинов подробнее рассказал агентству «РИА Новости» о состоянии спортсменки.

«Состояние здоровья у Татьяны Ивановой сейчас уже получше, чем было раньше. Она теперь может наступать на (травмированную) ногу. Вчера Таня неплохо выглядела в тренировочном заезде и показала хорошую скорость на старте. Ее восстановление проходит в штатном режиме, но она по-прежнему испытывает определенный дискомфорт», — пояснил тренер и добавил, что иногда Иванова продолжает перемещаться на костылях.

Единственную медаль сборная России завоевала в смешанной эстафете. Победили представители Латвии, вторым стали немцы, а россияне отстали на 0,675 секунды. Бронзовыми призерами чемпионата Европы стали Татьяна Иванова, Роман Репилов, двойка Андрея Богданова и Юрия Прохорова.

Кубок мира по санному спорту — 2021/22 завершен. Впереди — главный старт сезона, Олимпийские игры.