Санный спорт. Календарь Кубка мира — 2022/23

Кубок мира по санному спорту в новом сезоне-2022/23 проходит с 3 декабря по 26 февраля. Январский этап в латвийской Сигулде будет совмещен с чемпионатом Европы, а состязания с 27 по 29 января в немецком Оберхофе будут носить статус чемпионата мира, однако не будут считаться в общем зачете КМ. Сезон должен был стартовать еще в ноябре в австрийском Инсбруке, однако его решили перенести на 3-4 декабря. Olympics представляет расписание Кубка мира по санному спорту в сезоне-2021/22.

Календарь Кубка мира по санному спорту в сезоне-2022/2023

3 – 4 декабря. 1-й этап. Инсбрук (Австрия). Мужчины. Одиночные соревнования. Женщины. Одиночные соревнования. Двойки. Одиночные соревнования. Спринт

10 – 11 декабря. 2-й этап. Вистлер (США). Мужчины. Одиночные соревнования. Женщины. Одиночные соревнования. Двойки. Одиночные соревнования. Эстафета

17 – 18 декабря. 3-й этап. Парк Сити (США). Мужчины. Одиночные соревнования. Спринт. Женщины. Одиночные соревнования. Спринт. Двойки. Одиночные соревнования. Спринт

7 – 8 января. 4-й этап. Сигулда (Латвия). Мужчины. Одиночные соревнования. Женщины. Одиночные соревнования. Двойки. Одиночные соревнования. Эстафета

7 – 8 января. 5-й этап. Сигулда (Латвия). Чемпионат Европы. Мужчины. Одиночные соревнования. Спринт. Женщины. Одиночные соревнования. Спринт. Двойки. Одиночные соревнования. Эстафета

27 – 29 января. 6-й этап. Оберхоф (Германия). Чемпионат мира. Мужчины. Одиночные соревнования. Женщины. Одиночные соревнования. Двойки. Одиночные соревнования. Спринт. Эстафета

4 – 5 февраля. 8-й этап. Альтенберг (Германия). Мужчины. Одиночные соревнования. Спринт. Женщины. Одиночные соревнования. Спринт. Двойки. Одиночные соревнования. Эстафета

11 – 12 февраля. 8-й этап. Винтерберг (Германия). Мужчины. Одиночные соревнования. Спринт. Женщины. Одиночные соревнования. Спринт. Двойки. Одиночные соревнования. Спринт

18 – 19 февраля. 9-й этап. Санкт-Мориц (Швейцария). Мужчины. Одиночные соревнования. Спринт. Женщины. Одиночные соревнования. Спринт. Двойки. Одиночные соревнования. Эстафета

25 – 26 февраля. 10-й этап. Винтерберг (Германия). Мужчины. Одиночные соревнования. Спринт. Женщины. Одиночные соревнования. Спринт. Двойки. Одиночные соревнования. Спринт