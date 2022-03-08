Санный спорт. Эльза Десмонд: как первая саночница из Ирландии исполнила свою мечту

Как обычно проводят свободное время врачи? Вряд ли многие из них летят по желобу со скоростью 170 км/ч и получают от этого удовольствие.

В Пекине-2022 Эльза Десмонд стала первой ирландкой, представившей свою страну в санном спорте на Олимпийских играх. Она шла к этому с восьми лет.

Эльза увидела соревнования по санному спорту в 2006 году, наблюдая за ними по телевизору. Тогда она решила, что однажды будет на месте этих спортсменов и примет участие в Олимпиаде. Девочка поделилась своей мечтой с учительницей, но та не восприняла ее слова всерьез и рассмеялась. Ирландия и сани — о чем вообще речь? Но у девочки было другое мнение.

Она родилась в Бакингемшире. Занималась плаванием, хоккеем и регби. Без инфраструктуры заниматься санями было трудно, но Эльза вместе с отцом все же нашла такую возможность. Ее манила мысль стать первооткрывательницей этого вида спорта в своей стране. Изначально Десмонд представляла Великобританию, но в 2019 году сменила ее на Ирландию.

«Меня воспитывал отец, который во многих отношениях ирландец, и я всегда хотела представлять эту страну», — рассказала Десмонд в интервью Olympics.ie.

Путь был долгим: для воплощения мечты требовался постоянный многочасовой труд, много денег, путешествий, а также множество поражений от более сильных соперниц из стран, где санный спорт — вполне привычное дело.

Эльза Десмонд воплощает детскую мечту на санно-бобслейной трассе в Пекине-2022 Фото © 2022 Getty Images

Параллельно она училась на врача. Когда началась пандемия, Эльза усердно работала в больнице, но продолжала тренироваться. Десмонд и ее семья создали Ирландскую федерацию санного спорта, вкладывали собственные деньги и пользовались краудфандингом. Она объединилась с командой спортсменов из стран, где не развит санный спорт, чтобы вместе путешествовать, тренироваться, объединять ресурсы, помогать друг другу и делиться всем, — от тренеров до еды. Аргентина, Тонга, Молдова — вместе с Десмонд спортсмены из этих стран тоже идут к своей мечте. На их пути много препятствий, в том числе травмы, которые они получают на трассах. Десмонд тоже не избежала серьезных переворотов во время тренировок.

«Мне действительно страшно, особенно после того, когда такое случается, но я работаю со спортивным психологом и использую множество техник визуализации и медитации», — рассказывала Эльза в интервью Olympics.ie.

На соревнованиях в Пекине-2022 ирландская саночница заняла 33 место, не собирается останавливаться на достигнутом и планирует улучшить свой результат через четыре года.

«Я очень настойчивый человек, когда захочу», — сказала Десмонд в интервью Irish Times.