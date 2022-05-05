Самый долгий марафон в истории Олимпийский игр. Японец финишировал спустя 54 года после старта

Сидзо Канакури – один из самых известных марафонцев в истории Японии. Он четырежды отбирался на Олимпийские игры, но из-за войны участвовал только в трех. Также Канакури оказал большое влияние на развитие марафона внутри страны, создал обувь для местных спортсменов и получил прозвище «Отец марафона». А в 1964-м осуществил мечту – увидел на шее японского атлета медаль Олимпийских игр. Но история участия в соревнованиях самого Канакури очень впечатляет.

Сидзо родился в 1891 году в многодетной семье. И с детства проявлял большую выносливость в беге и ходьбе. Неудивительно, что на него обратили внимание и предложили поучаствовать в национальных отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 1912 года. Канакури победил и установил на тот момент мировой рекорд – 2:32:45. Так, по крайней мере, написали японские газеты. Но им поверили не все. Узнав об этом, в Европе решили проверить информацию. Оказалось, что дистанция забега не дотягивала до марафонской и составила 40 километров. Соответственно, авторство мирового рекорда Сидзо не присвоили. Однако отметили, что он действительно имеет неплохие шансы побороться за высокие места на международном уровне.

Спортсмен отправился на Игры в Стокгольм. Это было первое путешествие молодого человека за границу, которое заняло три недели – сначала он плыл на корабле, а потом ехал по железной дороге. И едва не опоздал – прибыл в столицу Швеции всего за несколько дней до своего старта. Хотя, по воспоминаниям атлета, планировалось, что приезд состоится значительно раньше. Он хотел адаптироваться, привыкнуть к климату и потренироваться. Но времени на это почти не оставалось. Не повезло и с тем, что в июне в Швеции температура поднималась до 30 градусов. И учитывая высокую влажность, Канакури явно не чувствовал себя комфортно.

Но ничего не оставалось кроме как выходить на старт. Хоть и все обстоятельства играли против него – на 33 километре, явно находясь не в лидирующей группе, он остановился. Все дело в том, что спортсмен не рассчитал количество воды. И единственным решением было отбиться от остальных и обратиться в один из домов, находящихся вдоль трассы. Он постучался в дверь, ему открыли и были готовы принести воду. Но пока хозяин ходил за ней, Сидзо от обезвоживания и изнеможения упал на землю и уснул. Его пытались разбудить, но не вышло. Спортсмен проспал в доме сутки. А когда проснулся, то даже не стал сообщать о себе организаторам. По воспоминаниям, ему просто было стыдно. Любопытно, что никто даже не вспомнил о японце – в то время посчитали, что он просто не захотел финишировать.

Канакури спокойно вернулся в Японию и продолжил бегать. Поучаствовал еще в двух Олимпийских играх, заслужил признание внутри страны, а спустя 54 года получил неожиданное предложение. Шведские журналисты нашли историю марафонца и предложили ему закончить дистанцию 1912 года. На удивление 76-летний мужчина согласился.

Он прилетел в Стокгольм, они нашли то самое место, где спортсмен сошел с трассы и вновь запустили таймер. Сидзо без особых проблем преодолел оставшиеся 10 километров и финишировал на национальном Олимпийском стадионе, где почти 55 лет назад гонку закончили его соперники. Официально зарегистрированный результат спортсмена – 54 года, 8 месяцев, 6 дней, 5 часов 32 минуты и 20 секунд. Как понимаете – это мировой рекорд.

– Это был очень длинный марафон, – рассказывал Канакури на пресс-конференции. – На дистанции я успел жениться, завести шесть детей и десять внуков.

И вряд ли его достижение кто-либо побьет.