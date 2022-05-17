Сабрина Фильцмозер покорила Эверест: участница четырех Олимпиад штурмует новые вершины

Австрийская дзюдоистка, участница четырех Олимпиад Сабрина Фильцмозер совершила настоящий подвиг, успешно завершила двухмесячную экспедицию «‎Эверест навсегда». Итогом стало покорение высочайшей вершины мира, к которому она шла больше двух месяцев, стартовав 4 марта на велосипеде с уровня моря в Индии.

После велосипеда и Индии был пеший поход по Непалу, а затем — восхождение на Эверест. Последние несколько дней экспедиции были самыми нервными, а особенно тревожно стало в финальные часы, когда система отслеживания Сабрины перестала работать.

Но все-таки все, кто следили за этим финальным спринтом, были переполнены позитивом, потому что Сабрина отправила сообщение, что все хорошо: «‎Все в порядке, пожалуйста, не волнуйтесь».‎

Конечно, было волнительно, но все знали, как Сабрина уважительно относится к горам и всему, что там происходит.

«Трудно представить, на что это похоже. Грохот лавин, вездесущий ветер, холод и снег. Все это напоминает вам о том, что гора — враждебная среда, в которой мы, люди, всего лишь гости. Здесь ты должен быть очень скромным‎»‎, ‎— делилась спортсменка в интервью IJF.

Сабрина Фильцмозер отправилась с вершины спортивной карьеры — Олимпийских игр — на вершину мира — гору Эверест Фото © 2012 Getty Images

Смирение, целеустремленность и стойкость — вот что демонстрировала Сабрина в своем путешествие. 1000 км на велосипеде, а затем 8849 метров — шаг за шагом к вершине. Было очень много подводных камней и проблем, дорога порой давалась трудно и болезненно, но Фильцмозер продолжала идти.

И она сделала это! После восхождения Сабрина вышла на связь и сказала, что это были самые трудные дни в ее жизни. Но, конечно, она была абсолютно счастлива, оказавшись на вершине мира вместе с ее поясом дзюдо.

Нет, сомнений, что участница Олимпийских игр 2008, 2012, 2016 и 2020 годов вдохновила своим поступком тысячи людей по всему миру. И это ее достижение, возможно, не менее ценное, чем медали чемпионатов мира и Европы по дзюдо.