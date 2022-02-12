Руслан Мурашов: конькобежец, посвятивший 11 лет хоккею

Руслан Мурашов – один из претендентов на олимпийскую медаль от команды ROC на дистанции 500м в конькобежном спорте. Это его коронная дисциплина – в забеге на 500м Мурашов выиграл четыре медали чемпионата мира, включая золото турнира в 2019 году.

Последствия болезни

Зимние Олимпийские Игры-2022 в Пекине будут первыми в карьере 29-летнего спортсмена. В нынешнем сезоне Руслан показывал не самые высокие результаты, но этому есть объяснение: осенью он переболел коронавирусом и довольно долго приходил в себя.

«Тяжело было реабилитироваться. До сих пор иногда беспокоит насморк, но я уже вышел на более или менее хорошую форму. То, как было изначально тяжело тренироваться, это, конечно, мрак. «Корона» меня обнулила и я ушел в минус, результаты скатились, заново приходилось набирать. Но приблизился к доковидным своим результатам и неделю назад у меня был лучший круг за всю карьеру», – рассказал Мурашов «Матч ТВ» перед Новым годом.

Из хоккея в конькобежный спорт

Команда ROC по конькобежному спорту прибыла в Пекин еще в конце января, поэтому у спортсменов было достаточно времени, чтобы адаптироваться к местному льду. И последить за соотечественниками из других дисциплин. Внимание Мурашова особенно приковано к мужской и женской сборным по хоккею, так как он сам отдал этому виду спорта 11 лет жизни.

Отец привел Руслана в хоккейную секцию в четыре года. Первый тренер возлагал на мальчика большие надежды. Мурашов играл защитника и считался довольно крепким пареньком, которого трудно сбить с ног. Однако в 15 лет перспективы в хоккее перечеркнула смена тренера.

«Однажды из-за экзамена пришлось хоккей пропустить. Новый тренер был очень этим недоволен и сказал: «Где был, туда и иди»! Я ужасно расстроился, собрал вещи и ушел. Хотя было обидно до слез», – вспоминал Руслан в интервью официальному сайту КХЛ.

На тот момент хоккей был любимым делом будущего олимпийца. Он всегда полностью отдавался тренировкам, мечтая, что однажды станет профессиональным хоккеистом, но так и не получил предложения от других команд. Уход из хоккея совпал с еще одним неприятным событием: разводом родителей.

Негативные эмоции и обиду подросток тушил в тренажерном зале и вскоре задумался о том, чтобы заняться боксом. Возрастной порог входа в этот вида спорта довольно высокий, поэтому у Мурашова оставались шансы на то, чтобы заниматься спортом на профессиональном уровне. Тем более, что в другой сфере он себя попросту не видел.

Руслан Мурашов Фото © Getty Images

От бокса уберег тренер из тренажерного зала, который предложил попробовать силы в конькобежном спорте..Руслан снова надел коньки, но столкнулся с определенными особенностями. Фактически ему пришлось учиться кататься заново, так как у конькобежных коньков лезвия намного тоньше, чем у хоккейных. Основной на начальном этапе была работа над координацией.

Мурашов быстро прогрессировал: в первый год стал кандидатом в мастера спорта, а во второй выполнил норматив на мастера спорта. «На то, чтобы комфортно ощущать себя на конькобежных коньках, ушло года два. И сейчас рост результатов до сих пор подталкивает – по сотым, по десятым долям секунды. Но думаю, что и в хоккее могло бы все сложиться благополучно, потому что я человек очень упрямый и настырный», – уверен конькобежец.

Хип-хоп и веганство

Очевидно, что Руслан не мыслит жизни без спорта, но лишь этим его интересы не ограничиваются. Еще со школы он писал стихи. которые потом перерастали в треки в стиле хип-хоп. В мужской конькобежной команде рэп уважают: спортсмены не раз устраивали между собой баттлы.

Словесный фристайл обычно носит юмористический характер, но в команде рефлексируют и на серьезные темы. Например, после просмотра фильма «Земляне» на сборах летом 2020 года Мурашов и Денис Юсков стали веганами.

«Думаю, пришел к этому решению в первую очередь именно с этической точки зрения. Потом, когда начал изучать вопрос, понял, что за этим стоит еще и здоровье, а мясо я могу заменить биодобавками. Пожив в режиме веганства пару месяцев, осознал, что в этом лично для меня, возможно, и кроется залог успеха» – сказал Мурашов в интервью» Sportbox.ru.

Поможет ли веганство в завоевании олимпийской медали станет известно совсем скоро. 12 февраля в 11:53 по московскому времени стартуют забеги на 500м. Также Мурашов примет участие в забеге на 1000м – эти соревнования состоятся 18 февраля, начало в 11:30.