Рублев пошел по стопам Карацева и нашел игру. Победные итоги турнира ATP 500 в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублев после некоторого спада в карьере вновь нашел свою лучшую игру. С разницей в шесть дней он завоевал два трофея ATP – вслед за победой 20 февраля 2022 года на ATP 250 в Марселе он 26 февраля выиграл и ATP 500 в Дубае, одолев в финале Иржи Веселы 6:3, 6:4. Таким образом, Рублев завоевал свой десятый юбилейный трофей. Благодаря этому 24-летний россиянин вернул себе шестое место в рейтинге ATP и ворвался в топ-5 чемпионской гонки.

Примечательно, что старт сезона в Австралии получился для Рублева скомканным по объективным причинам. Из-за положительного теста на ковид он пропустил ATP Cup и подошел к Australian Open без игровой практики, вылетев в третьем круге от Марина Чилича. Но после возвращения в Европу начал обретать прежние игровые кондиции. Уже в Роттердаме, где он в равном полуфинале уступил Феликсу Оже-Альяссиму, Рублев выглядел достойно. После чего в Марселе и Дубае выдал первый в карьере чемпионский дубль.

Усталость из-за матчей в режиме нон-стоп, переход с зала на открытый воздух, требующий адаптации – все было, по идее, против такого феноменального в общем-то результата. К тому же соперники (турнирный путь Андрея к финалу смотрите здесь), также не позволяли перевести дух. Напротив, Рублеву регулярно в Дубае приходилось спасать матчи с 0:1 по сетам. И только в финале все получилось достаточно быстро – россиянину для победы над Веселы понадобился час и 20 минут.

При этом не сказать, что Андрей контролировал решающую игру от начала и до конца, хотя и доминировал большую часть матча. Во второй партии чех сумел, казалось, сбить россиянина с настроя, сделав обратный брейк и сравняв счет (3:3). Но практически сразу же Рублев восстановил статус-кво, сделав еще один брейк. Впечатляет, насколько чисто и остро он играл в финале – 28 активно выигранных розыгрышей при всего восьми невынужденных ошибках, 13 эйсов при одной двойной. Можно сказать, что матч для Андрея получился практически идеальным.

В интервью на корте Рублев признался, что очень счастлив и добавил – после тяжелого турнира в Марселе (там он завоевал титулы не только в одиночном, но и в парном разрядах) он не верил даже в победу в стартовом матче в Дубае. В итоге, он стал вторым подряд российским чемпионом Дубая – в 2021-м в полуфинале Андрей уступил будущему чемпиону Аслану Карацеву, выбывшему на сей раз уж на старте.

Можно констатировать, что спад Рублева преодолен. Если за весь 2021 год у него лишь один титул в одиночном разряде, то за два месяца 2022-го – сразу два. Возможно, с таким теннисом он сумеет побить личный рекорд по трофеям за год (пять в 2020-м) и сможет включиться даже в борьбу за звание первой ракетки мира.

Сетки и результаты по дням смотрите на страничке турнира на сайте ATP