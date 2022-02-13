Ростислав Гайтюкевич: все что нужно знать о бобслеисте сборной ROC, который поборется за медали Пекина-2022

Соревнования бобслеистов закрывают олимпийскую программу на санно-бобслейной трассе в Яньцине. В бобслее на Олимпиаде-2022 в Пекине разыгрывается четыре комплекта наград: в мужских и женских двойках, в мужских четверках и женском монобобе.

Главные надежды сборной ROC связаны с пилотом Ростиславом Гайтюкевичем, который способен вести борьбу как в двойках, так и в четверках. Olympics.com рассказывает, что интересно знать о бобслеисте.

Прошлое в легкой атлетике и скелетоне

Ростислав Гайтюкевич родился в Белоруссии, а в 10 лет переехал в город Королев Московской области. Его путь в спорте начался с лыж, а в старших классах он выбрал легкую атлетику – бегал средние дистанции. Дела шли неплохо, спортсмен входил в десятку лучших в стране, но понимал, что это его предел. Со второго курса он начал тренировать и судить соревнования, чтобы обеспечивать себя и помогать маме, поэтому о спорте на какое-то время пришлось забыть. Вскоре Ростиславу предложили попробовать себя в скелетоне, а уже потом он пришел в бобслей.

«Когда я перешел из легкой атлетики, то мне пришлось очень непросто, – рассказывает Гайтюкевич на своем официальном сайте. – Обычно в бобслей приходят бывшие спринтеры, умеющие быстро стартовать, я же «средневик» – выносливый, но не взрывной. И тренеру пришлось очень много и долго со мной работать, чтобы сделать из меня хорошего бобслеиста. Полтора-два года мне пришлось наверстывать «физику».

Стал пилотом четыре года назад

Ростислав Гайтюкевич начал карьеру в бобслее лишь в 2017 году. Сначала он выступал на позиции разгоняющего, а с 2018 года стал пилотом. Всего за несколько лет спортсмен стал первым номером национальной сборной, хотя поначалу ему было сложно найти команду для выступлений в четверках, так как люди боялись садиться в боб с новичком.

«Я фанатично отдавался своему делу, работал из года в год и очень хотел пилотировать, – объяснял свой успех Гайтюкевич в интервью Olympics.com. – Смотрел соревнования, изучал траектории, что-то для себя отмечал. Трудился и зимой, и летом. Пока ребята продолжали отдыхать, я уже выходил тренироваться. Я понимал, что у меня есть время, чтобы подтянуться к остальным. Моя семья знает, что отпуска у меня как такового не бывает. Если я еду в деревню, то у меня будет одна тренировка, а дома может быть и две. Полного дня отдыха не припомню. Если бы я так не работал, то вряд ли бы прогрессировал».

По словам спортсмена, стать хорошим пилотом ему помогло и то, что он с 12 лет ездит на мотоцикле, поэтому вождение для него является привычной средой.

Олимпийский дебют в 27 лет

Для 27-летнего спортсмена Олимпиада в Пекине является первой в карьере.

Еще пару лет назад он выступал на юниорском уровне. В 2019 году бобслеист выиграл бронзовую медаль чемпионата мира среди юниоров в двойках и серебро юниорского чемпионата Европы в двойках и четверках. Через год экипаж Гайтюкевича стал лучшим на юниорском чемпионате Европы в двойках и победителем чемпионата мира среди юниоров в четверках.

Спустя год бобслеист дебютировал на международной арене на взрослом уровне. Первым успехом стала бронза чемпионата Европы в четверках. Выступать в Кубке мира Ростислав Гайтюкевич начал в январе 2020 года, а впервые подняться на пьедестал почета ему удалось спустя год – на этапе в Инсбруке он выиграл бронзу в двойках.

В текущем сезоне экипаж Гайтюкевича трижды выиграл бронзу на этапах Кубка мира, а в двойках один раз был третьим и один раз одержал победу – золото в Сигулде в начале января 2022 года стало первым для отечественных бобслеистов на Кубке мира с 2011 года.

Был третьим в тестовых соревнованиях на трассе Пекина-2022

В конце октября Ростислав Гайтюкевич участвовал в тестовых соревнованиях на олимпийской трассе в Пекине. В двойках он вместе с Михаилом Мордасовым занял третье место, а в четверках экипаж Гайтюкевича стал пятым.

По словам спортсмена, соперники не ожидают от него самых высоких результатов, что может сыграть его экипажу на руку.

«За счет чего еще мы можем выиграть? Конкретно я за счет эффекта неожиданности. Все, что я показываю, могут списывать на удачу: «Раз в год и палка стреляет». Однако опыт, который я получил, кратно выше того, что было год или два назад», – рассказывал он Olympics.com после тестовых соревнований.

Гайтюкевич выступит как в соревнованиях двоек (финал 15 февраля), так и четверок (финал 20 февраля).

«Исторически так сложилось, что больше шансов в четверке, но я на 100 процентов уверен, что мы можем бороться в обоих видах программы, – говорил он Olympics.com. – На это и будем настраиваться».