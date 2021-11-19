Роман Репилов: «Меня можно победить только тогда, когда я проиграю сам себе»

20 ноября на олимпийской трассе в Яньцине стартует первый в сезоне этап Кубка мира по санному спорту. В Китай отправились и саночники, которые будут представлять сборную ОКР на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Лидер команды Роман Репилов перед поездкой дал интервью Olympics.com, в котором рассказал о настрое на Олимпиаду, своем канале на YouTube и о том, как на него повлияло отцовство.

Olympics.com: Чем олимпийский сезон для вас отличается от остальных в плане подготовки и по ощущениям?

Роман Репилов: Практически ничем. Для меня, по сути, каждый год олимпийский, я готовлюсь одинаково. Нет такого, что в олимпийский сезон я начинаю есть с диетологом, спать по суперрежиму и так далее. Единственное, в сложившихся пандемийных условиях большие очень риски накладываются. Тесты китайской трассы в экспресс-формате запланированы, при котором шансов на ошибку или на положительный ПЦР-тест нет. Сейчас все очень зависит от пандемии, потому что правила строгие. Поэтому только этим отличается.

OC: Вам только предстоит знакомство с трассой в Пекине. Насколько сильно это скажется на результатах Олимпиады?

РР: В обычной жизни мы, узкий круг спортсменов из разных стран, должны были в позапрошлом году туда съездить на тесты и проверить трассу на готовность к Кубку мира. Но мы не поехали, а поехали европейцы, потому что Россия была в красной зоне. В прошлом году у нас должен был быть Кубок мира для того, чтобы протестировать трассу в соревновательном режиме и это тоже отменилось. В итоге все на этот год перенесли. Это неудобно, некомфортно, но не будем о грустном, хотя многое приходится пройти, чтобы хотя бы доехать туда.

OC: Вы ведете свой канал на YouTube. Как вам пришла идея заняться этим, помогает ли вам кто-то монтировать?

РР: Да я им практически не занимаюсь на самом деле. Я планировал делать хотя бы по одному выпуску в месяц, но три месяца там уже ничего не было. Возможно, что просто будет два больших выпуска по сезону, которые, конечно, мне будут помогать монтировать. Я в принципе могу всем этим заниматься, но это очень энергоемкая история.

Идея простая, она в том, чтобы показать серые зоны нашего вида спорта и рассказать, что такое санный спорт. Сани – это очень технологичный снаряд и управлять им на скорости за 140 км/ч – своеобразное удовольствие. В нашем виде спорта важна психология в плане страха. Если у тебя нет страха, то ты добьешься многого, а если у тебя есть хоть малейший мандраж, то с ним бороться сложно. Фишка спорта в том, что невозможно взять и научиться чему-то за пять лет. Детей берут в него не раньше 10 лет, потому что нагрузки и травмоопасность очень большие, и только к 15-16 годам они кое-как на юниорском уровне могут более-менее стабильно ехать. А переход на взрослый уровень – это как из «Формулы-3» в «Формулу-1». Я завел блог, чтобы рассказать все это.

ОС: У вас там была такая мысль, что это в том числе для вашей мотивации – вроде как скажешь что-то в блоге и приходится делать. Это реально помогает?

РР: Да, помогает внутренне. То есть я ни перед кем не отчитываюсь и никому ничего не должен. Я сам себе эти планки ставлю, сам себя так мотивирую, мне иногда надо что-то делать, чтобы, скажем, в глазах горел огонь и мне хотелось двигаться вперед.

ОС: Забавно было, когда вы играли в покер и ставили колбасу докторскую обезжиренную. Тут, как мне кажется, у многих возникает вопрос, насколько в вашем виде спорта приходится ограничиваться в плане еды?

РР: На самом деле смешная история, потому что мы были на базе в Парамоново, да простят меня ее руководители, но там реально была проблема с питанием до определенного момента, сейчас уже все улажено. Поэтому мы прикалывались, на что будем играть. А что касается питания, то, чем старше становишься – тем лучше надо следить за ним. У меня младший брат сейчас тоже в основной команде, и я уже не могу себе позволить такой режим, как он. Точить все, что не приколочено – я не могу. У меня недавно появилась такая функция в организме, что если я лишнего себе позволяю, то мне надо будет потом много работать чтобы это убрать. Но я уже все это отработал и теперь у меня стабильный вес.

ОС: Как раз следующий вопрос про вашего брата. Не все знают, что он тоже саночник. Если бы вам нужно было рассказать болельщикам о Павле, то что бы вы сказали о нем?

РР: Он олимпийский чемпион Юношеских игр. И он после меня будет отстаивать честь нашей фамилии. Когда я уйду вместо Романа Репилова будет Павел Репилов.

Павел Репилов Фото © 2021 Getty Images

ОС: Возвращаясь к теме страха. Пробовали ли вы когда-нибудь в жизни что-то, сравнимое с тем, что испытываешь, когда летишь по ледяному желобу?

РР: Наверное, я просто так изжег уже свою нервную систему, что меня уже ничто так не цепляет. Хотя могу сравнить. Я прыгал с банджи в Сочи, можно частично сравнить с этим. Но опять же, это разовая история, у тебя есть страховка и если ты правильно настроишься, то спокойно прыгнешь. Я туда шел за эмоциями, мне хотелось адреналина, и я его получил. А если по-хорошему, там есть страховка, что там переживать. Ты прыгнул – тебя подняли. А у нас нет страховки, нет тормозов, нет защиты. Есть только ты, трасса, сани и лед.

ОС: Многие женщины, которые занимаются экстремальными или травмоопасными видами спорта, рассказывают, что с появлением детей начинают осторожничать. У мужчин есть такое? Вас рождение ребенка изменило в этом плане?

РР: Я вам сейчас расскажу инсайдерскую информацию. Когда у меня родилась дочка, я был в Кенигсзе. На вечерней тренировке перед родами жены я очень сильно упал, перевернувшись на самом опасном участке трассы. И у меня от макушки до поясницы одна сторона тела просто онемела, я или нервы какие-то отбил или что. Мне жена позвонила, сказала, что родила, а я не стал ей ничего говорить, чтобы она не переживала. После этого первый год задумывался, что теперь я отец и от меня много что зависит. Но я ко всему этому отношусь проще, потому что уверен в том, что делаю и стараюсь максимально минимизировать все моменты, которые могут привести к ошибке, к травмам и так далее. Конечно, это есть где-то в подкорке, но не на передовой. Можно в любой момент и в обычной жизни как-то себя потерять и не только физически.

ОС: У вас не получилось выиграть медаль на Олимпиаде в Пхенчхане, хотя были шансы. Что помогло справиться с этим разочарованием, найти новую мотивацию?

РР: Я уже говорил о своем подходе, что просто для себя понял, что не должен никому и ничего. Я сейчас проще ко всему отношусь, получаю удовольствие от того, что я действующий спортсмен, немногим дано поехать на Олимпиаду или стать первым в чем-то. Я первым в стране три раза выиграл чемпионат мира и дважды общий зачет Кубка мира. Не говорю, что я такой суперкрутой, но я уже сделал достаточно много для спорта и оставил след в истории. А сейчас я просто хочу получать удовольствие от соревнований и у меня это получается, я показываю результаты, кайфую от всего. Поэтому в Пекине планирую делать именно так же. Конкурентов нет, меня можно победить только тогда, когда я проиграю сам себе. Если я захочу и буду готов, то смогу выиграть.