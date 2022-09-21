Роджер Федерер: карьера теннисного маэстро в цифрах

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер завершил свою карьеру в 41 год. Он не сумел опередить по выигранным «Большим шлемам» Рафаэля Надаля и Новака Джоковича, но все равно остался в теннисной истории как непревзойденный мастер и джентльмен от спорта. Olympics вспоминают теннисную жизнь Федерера в цифрах и фактах.

8 парных турниров, включая олимпийское золото

8 парных турниров выиграл Федерер за карьеру. Это немного, но среди этих титулов есть золото Олимпийских игр 2008 года в Пекине, добытое в дуэте с товарищем по сборной Швейцарии Стэном Вавринкой. В одиночном разряде Роджер ограничился серебром Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, когда на центральном корте Уимблдона он уступил в финале Энди Маррею.

10 финалов подряд на «Больших шлемах»

10 финалов подряд на «Больших шлемах» сыграл с 2005 по 2007 годы в одиночном разряде Федерер. Это абсолютный рекорд. Кстати, ему же принадлежат достижение по количеству полуфиналов и четвертьфиналов Гранд-слэмов подряд – 23 и 46 соответственно.

19 лет – первый титул ATP

19 лет было Федереру, когда он взял свой первый титул ATP, обыграв 4 февраля 2001 года в финале в Милане француза Жюльена Бутье 6:4, 6:7, 6:4. Свой последний титул Роджер выиграл в 38 лет в 2019-м в родном Базеле.

20 титулов «Большого шлема» в одиночном разряде

20 «Больших шлемов» выиграл Роджер Федерер за свою карьеру. В том числе на его счету восемь (это рекорд) побед на Уимблдоне, шесть – на Australian Open, пять - на US Open. Сложнее всего Федереру с его быстрой игрой было на грунтовых кортах «Ролан Гаррос», но и там ему удалось взять титул, пусть лишь однажды – в 2009 году.

36 лет – Федерер стал старейшей первой ракеткой мира

36 лет – в этом возрасте Роджер Федерер вновь возглавлял рейтинг ATP. Причем Федерер вновь стал первой ракеткой мира, когда ему было 36 лет и 195 дней в феврале 2018-го, а затем с перерывами продержался на вершине еще почти полгода. Попрощался с лидерством в рейтинге Роджер, когда ему было 36 лет и 320 дней.

В 2003 году на Уимблдоне Роджер Федерер выиграл свой первый турнир "Большого шлема" Фото © 2003 Getty Images

103 титула в одиночном разряде

103 титула в одиночном разряде выиграл Федерер, уступая по этому показателю только Джимми Коннорсу, у которого 109 побед на турнирах.

237 недель подряд на вершине рейтинга ATP

237 недель подряд возглавлял Федерер рейтинг ATP, это больше, чем кто бы то ни было. В общей сложности Роджер находился на теннисной вершине 310 недель.

1251 выигранный матч в одиночном разряде

1251 выигранный матч при 275 поражения в активе Федерера на турнирах в одиночном разряде. Больше опять же только у Коннорса с его 1273 выигранными встречами.

1749 матчей на турнирах ATP

1749 матчей сыграл в общей сложности в одиночном и парном разрядах Федерер, причем он ни разу по ходу встреч не прекращал борьбу досрочно.

51 954 зрителя – теннисный рекорд посещаемости от Федерера

51 954 – столько зрителей собралось на его выставочном матче в Кейптауне с Рафаэлем Надалем 7 февраля 2020 года. Это абсолютный теннисный рекорд посещаемости. Второй результат также принадлежит Федереру – на пару с Александром Зверевым они собрали 23 ноября 2019 года в Мехико-Сити 42 517 зрителей.