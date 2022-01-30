В моменте: Сборная ОКР прибывает в Пекин. Дорога на Олимпиаду через соцсети спортсменов

26 января, первые спортсмены ОКР покинули аэропорт Шереметьево под прицелом камер репортеров. Команды по биатлону, шорт-треку, женскому хоккею и конькобежному спорту уже обживаются в олимпийской деревне.

До церемонии открытия олимпиады Пекина-2022 остались считанные дни, но у болельщиков будет возможность наблюдать за спортивными событиями в Пекине только через трансляции. Olympics.com пролистал ленту инстаграм наших спортсменов, чтобы вы смогли зарядиться олимпийским настроением перед началом Игр 2022.

Еще в начале января Эдуард Латыпов, призёр чемпионата мира и Европы по биатлону, ушел на карантин вместо старта в Оберхофе, сдав положительный тест на ковид.

Но уже сейчас он к радости болельщиков поделился фотографией из аэропорта перед вылетом в Пекин. Он призвал болельщиков следить за олимпиадой и поддерживать любимых спортсменов, и выразил уверенность в том, что игры в Пекине пройдут на высшем уровне.

Конькобежка Евгения Лаленкова поделилась первыми фото с пекинского льда, с товарищами по команде женской сборной ОКР Елизавета Голубевой, Натальей Ворониной, Еленой Сохряковой, и Анастасией Григорьевой.

Мужской состав сборной уже тоже обкатывает пекинский лед. Фотографией со стадиона поделился Артем Арефьев, обладатель юниорского Кубка мира на спринтерских дистанциях. Болельщики в комментариях горячо поддерживают спортсменов и желают удачных стартов.

Роман Репилов, чемпион мира по санному спорту, в ожидании рейса в Пекин «Да начнутся Игры».

Шорт-трекист Семен Елистратов, для которого эта олимпиада станет четвертой, поблагодарил тех, кто поддерживал его на его олимпийском пути и поделился своими эмоциями перед началом Игр:

«Вся моя спортивная карьера - это борьба! И на олимпийские игры я еду - бороться💪 и постараться получить удовольствие, хотя бы чуть-чуть».

Традиционно – самое «инстаграмное» место на олимпиаде, символ Игр — олимпийские кольца. На их фоне уже позируют члены сборной ОКР по шорт-треку Екатерина Ефременкова и Денис Айрапетян.

Хоккейный клуб «Скиф», который отправил на Игры четырех своих подопечных (Викторию Кулишову, Оксану Братищеву, Елену Проворову и Ангелину Гончаренко), поделился фото девушек в небесно-голубых брючных костюмах.