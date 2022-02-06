Призеры ROC на Олимпиаде в Пекине
Узнайте, кто завоевал медаль на Зимних Олимпийских Играх в Пекине
Список спортсменов-призеров будет обновляться ежедневно.
Олимпийские чемпионы:
Александр Большунов Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон 15км + 15км.
Серебряные призеры:
Наталья Непряева Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон 7,5км + 7,5км.
Денис Спицов Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон 15км + 15км.
Бронзовые призеры:
Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов Биатлон. Смешанная эстафета, 4х6км (мужчины и женщины)