Призеры ROC на Олимпиаде в Пекине

Узнайте, кто завоевал медаль на Зимних Олимпийских Играх в Пекине

Список спортсменов-призеров будет обновляться ежедневно.

Олимпийские чемпионы:

Александр Большунов Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон 15км + 15км.

Серебряные призеры:

Наталья Непряева Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон 7,5км + 7,5км.

Денис Спицов Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон 15км + 15км.

Бронзовые призеры:

Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов Биатлон. Смешанная эстафета, 4х6км (мужчины и женщины)

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