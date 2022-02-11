«Будем ждать и болеть!» Федотов, Карнаухов, Ткачев подбадривают хоккеисток ROC перед матчем со Швейцарией

Мужская сборная ROC по хоккею приехала на Олимпиаду фаворитом. Два первых матча (со Швейцарией и Данией) закончились пусть и непростой, но все же победой для мужчин ROC. Женская сборная пока что выступает не так удачно. Особенно трудно спортсменкам пришлось в последнем матче против Финляндии, который закончился 5:0 в пользу финок.

В преддверии матча женской команды ROC со Швейцарией 12 февраля Olympics.com спросил у трех хоккеистов мужской сборной, есть ли у них совет для коллег из женской команды. После победного матча против Дании командный дух команды был на подъеме, поэтому их слова должны подбодрить женщин и настроить их на интересную борьбу со швейцарками.

Владимир Ткачев: «Удачи им!»

Нападающий ROC Владимир Ткачев пожелал коллегам по цеху удачи:

«Мы в наших девчонок всегда верим. Они показывают хороший хоккей. Непростая ситуация сейчас с короновирусом, но мы знаем, что это только их сплотит. Сейчас идут матчи только на вылет, и мы думаем, что они способны показать свой лучший хоккей и обыграть любого соперника. Поэтому удачи им!»

Павел Карнаухов после забитой шайбы команде Дании Фото © Getty Images

Павел Карнаухов: «Будем ждать и болеть!»

Забивший первую шайбу матча Павел Карнаухов признался, что будет ждать женской игры и болеть за женскую сборную ROC:

«Я хотел бы пожелать, чтобы у них был оптимальный состав. Чтобы ограничения прошли стороной и чтобы все было в порядке со здоровьем. И, конечно же, хорошей игры и прохода в ½! Будем ждать и болеть!»

GettyImages-1369889088 Фото © Getty Images

Иван Федотов: «Счет остается в памяти и истории»

Уже заслуживший признание болельщиков за отраженные шайбы голкипер сборной Иван Федотов пожелал женщинам удачи:

«Девчонкам желаем, чтобы все были здоровы, чтобы чувствовали себя хорошо. Следующая Олимпиада только через четыре года, поэтому непонятно, кто сможет тогда выступить по каким-то причинам. Поэтому получайте удовольствие, наслаждайтесь, выполняйте тренерские установки и играйте на коллектив. Остальное все приложится. Неважно, выиграете ли вы 5:0 или 1:0. Результат на табло, счет остается в памяти и в истории.»

4 февраля женская команда ROC уже победила Швейцарию со счетом 5:2, поэтому шансы на победу велики. Как бы ни завершился матч, команда может быть уверена: коллеги из мужской сборной будут болеть и переживать.