Сериал «Формула-1», разбор соперника и разговоры с семьей. Что помогает хоккеистам ROC настроиться на финал

Olympics.com узнал у хоккеистов ROC, что они делают в свободное время, чтобы зарядиться и настроиться на решающий финал с Финляндией в игре за золотую медаль

Кирилл Семенов: разговоры с семьей

Для нападающего из Омска Кирилла Семенова общение с семьей помогает расслабиться и отдохнуть. В интервью Olympics.com он признался, что вся команда сплотилась настолько, что уже является большой семьей.

«Мы отдыхаем, восстанавливаемся, готовимся к Играм. У нас нет развлечений. Каждый подготавливается, общается с семьей. Мы все занимаемся только тем, что нам поможет победить в игре», – сказал хоккеист.

«Семья всегда меня подбадривает – жена, мои дети. Всегда мы на связи, это большой плюс для меня психологически. Мы на протяжении четырех семей не видели свои семьи. Ничего страшного, мы здесь одна большая семья. Мы между собой общаемся, сплачиваемся. Наша семья показала характер, и мы будем сражаться до конца и играть только на победу», – добавил Кирилл.

Иван Федотов: сериал «Формула-1»

Голкипер Федотов рассказал, что сериал Netflix «Формула-1» помогает ему отдохнуть от хоккея и настроиться на матчи:

«У нас дружные хорошие комнаты, как и команда. Мы общаемся, смотрим фильмы, гуляем, хихикаем. У нас хороший эмоциональный фон, поэтому мы не даем себе скучать, ходим на массаж.

Я сейчас смотрю новый сезон «Formula 1. Драйв выживания» [Formula-1. Drive to Survive]. Очень интересный сериал про внутреннюю кухню «Формулы-1», как они борются на трассе и за ее пределами, показывают все детали. Это очень захватывающе».

Вратарь Иван Федотов отыграл два матча «на ноль», но чехи заставили его не раз доставать шайбу из сетки... Фото © GETTY IMAGES

Павел Карнаухов: знакомство с другими спортсменами в деревне

Павел Карнаухов успел познакомиться со спортсменами из других стран и видов спорта:

«Помимо тренировок не так много развлечений, тяжеловато съездить на другие спортивные мероприятия. Однако удается погулять с другими делегациями и другими видами спорта».

Павел Карнаухов после забитой шайбы команде Дании Фото © Getty Images

Владимир Ткачев: разбор соперника

Нападающий сборной ROC Владимир Ткачев уделяет особое внимание разбору соперника и восстановительным мероприятиям:

«У нас не так много свободного времени. Помимо тренировок нужно успевать восстанавливаться, разбирать соперника. Где-то собрания, где-то восстановительные мероприятия. А так дышим свежим воздухом, смотрим деревню».