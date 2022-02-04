Непростой путь к Пекину. Cпортсмены ROC говорят о том, кому они благодарны

Однако этот путь они прошли не одни. В день церемонии открытия Олимпиады 2022 в Пекине Olympics.com пять спортсменов из разных видов спорта поделились тем, кому и чему они благодарны за то, что оказались в Пекине.

Денис Айрапетян, шорт-трек

Для Дениса Айрапетяна, который вырос и тренировался в Пензе, самый важный человек в карьере – его бабушка Ирина, которая, к сожалению, уже умерла. Олимпиада в Пекине для него станет первой.

«Когда я был маленький, моя бабушка за ручку водила меня на тренировки на стадион Рубин. Она не просто провожала меня на тренировку, всю тренировку она сидела на лавке, как моя самая преданная болельщица для того, чтобы дождаться, пока я закончу. Она была всегда там для меня. Она прямо герой. Путь занимал 25 минут, и дорога лежала через гаражи, тренировка была в зимнее время, и было очень темно».

Александра Вафина, хоккеистка

Отыгравшая безупречный матч против швейцарок со счетом 5:2 Александра Вафина – одна из опытнейших хоккеисток в сборной.

«Это бесконечный список людей, без которых я не была бы здесь. Моя мама, мои тренера, мои партнеры и мои соперники – все люди, которые меня знают, направляют. Тот, кто когда-то посоветовал книгу или подал руку, когда мне нужно было встать. То, что я здесь, – это благополучное стечение обстоятельств, работа и все люди, которые внесли свой вклад. Они помогли мне встать на ноги и быть здесь».

Александра Вафина празднует победу над сборной Японии на Олимпиаде 2014 в Сочи Фото © 2014 Getty Images

Сергей Ридзик, фристайл

Бронзовый призер Пхечхана Сергей Ридзик благодарен всем людям, которые окружали его на пути к Пекину.

«В данный момент, каждый человек, который встретился мне в жизни, каждый будь толичный тренер, тренер по сборной, мой друг или тренер в тренажерном зале – внес свойвклад».

Сергей Ридзик на медальной церемонии в Пхенчхане-2018 Фото © 2018 Getty Images

Юлия Канакина, скелетон

Для скелетонистки Юлии Канакиной эти игры также станут первыми в ее карьере. Она благодарна своей маме, молодому человеку и… самой себе!

«Благодарна своей маме, которая привела меня в этот спорт, с этого начался мой путь. Для неё я всегда лучшая, она всегда поддерживала и никогда не осуждала. Не описать словами, как я благодарна своему молодому человеку, который каждый день вкладывает в меня свои знания. Он в какой-то степени как тренер, подсказывает и всегда за меня горой».

Спортсменка также обозначила свой собственный вклад в свой успех,

«Благодарна себе, что никогда не сдавалась, даже когда очень хотелось опустить руки».

Ангелина Голикова, конькобежный спорт

Для Ангелины Голиковой, которая уже совсем скоро поборется за медали в конькобежном спорте, ключевую роль на пути к Пекину играли и играют тренеры.

«Каждый тренер внес свою лепту в мою карьеру. Детский тренер знает, как детей можно настроить. Для меня это Т. Н. Гафошина. Мой юниорский тренер смог удержать меня в спорте и дал мне надежду на хорошее будущее. А тренер сборной С. К. Клевченя позволил выстрельнуть после всей пройденной работы. На уровне сборной меня смогли зашлифовать, чтобы я потом засияла (смеется)».