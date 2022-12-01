Республика Корея – Португалия: что ждать и где смотреть 

В заключительный день группового турнира чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре пройдут четыре матча. В пятницу, 2 декабря, в 18.00 по московскому времени начнутся сразу два параллельным матча в группе H, в одной из них уже гарантировавшая себе выход в плей-офф Португалия сыграет с Республикой Кореей, также сохраняющей шансы на выход в 1/8 финала. Olympics представляет анонс матча Республика Корея – Португалия.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Республика Корея – Португалия. Группа H. Начало в 18:00 мск. Стадион «Эдьюкейшн Сити»

Португальцы с шестью очками уже гарантировали себе выход из группы, но все еще могут потерять первое место. Если Гана обыграет Уругвай, а португальцы, в свою очередь, уступят Республики Кореи, придется считать разницу забитых и пропущенных мячей. Опасение вызывает состояние здоровья травмированного в игре с Уругваем защитника Нуну Мендеша, но у остальных португальцев вроде все в порядке. В последние дни они были больше озабочены поиском автора первого гола во встрече с Уругваем. Но в ФИФА заявили, что Криштиану Роналду не коснулся мяча головой, оставив авторство Бруну Фернандеша.

Что касается корейцев, то после ничьи с Уругваем и обидного поражения от Ганы (отыгрались с 0:2 и все же пропустили), им необходима только победа. Да и она может не помочь, если африканцы обыграют Уругвай. Кстати, главным тренером сборной Республики Кореи является Паулу Бенту - известный в прошлом португальский футболист, работавший с национальной сборной Португалии в качестве главного тренера с 2010 по 2014 годы. Правда, Бенту удалили в концовке встречи с Ганой, но это явно не помешает ему выбрать оптимальную тактику на встречу с Португалией. Но вот удастся ли эффективно воплотить ее в жизнь? Любопытный факт - Бенту на чемпионате мира 2002 года играл за сборную Португалии в единственном ее матче против Республики Кореи. И тогда корейская команда под началом Гуса Хиддинка выиграла 1:0.