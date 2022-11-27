Республика Корея – Гана: что ждать и где смотреть 

В девятый игровой день чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре пройдут четыре матча. Второй встречей игрового дня в понедельник, 28 ноября, станет матч группы H Республики Кореи и Ганы, который начнется в 16.00. Olympics представляет анонс матча Республика Корея – Гана.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Республика Корея – Гана. Группа H. Начало в 16:00 мск. Стадион «Эдьюкэйшн Сити»

В первых матчах сборные Республики Кореи и Ганы произвели вполне достойное впечатление, однако, если азиатская сборная добыла ничью в игре с Уругваем, то африканцы уступили Португалии 2:3. При этом в первом тайме они порадовали очень грамотной оборонительной игрой против звездного соперника во главе с Криштиану Роналду. Только лишь после пенальти (по мнению игроков сборной Ганы весьма спорного) игра раскрылась, однако и в таком футболе африканская сборная смотрелась достойно. Андре Айю и Осман Букари забили по голу, а Иньяки Уильямс в компенсированное время мог и вовсе сравнять счет, обокрав вратаря. Тем не менее, главный тренер Отто Аддо признал очевидное - у команды при неплохом футболе сейчас ноль очков, а, значит, надо побеждать в двух оставшихся матчах.

Хотя обыграть сборную Республики Кореи будет непросто. Сон Хын Мин успел набрать форму, что и показал в игре с Уругваем. В целом корейская сборная продемонстрировала неплохую физическую готовность и имела моменты, хотя ближе к победе были все же уругвайцы. Этот матч, завершившийся нулевой ничьей, стал антирекордным в плане ударов в створ (две штанги не считаются) - на двоих соперники ни разу туда не попали.

С тактической точки зрения корейцев может устроить и ничья, которая сохранит им при любых раскладах шансы на выход из группы. Но статистика предыдущих, пусть и товарищеских встреч, Республики Кореи и Ганы говорит в пользу голевых феерий. Гана трижды выигрывала в матчах с четырьмя забитыми мячами - 3:1, 3:1 и 4:0, а Республика Корея отметилась одной победой 2:1. Правда, последняя очная встреча этих команд датирована 2014 годом.