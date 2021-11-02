Рекорд чемпионатов Европы от Климента Колесникова. Что ждать в финале завтра

В первый соревновательный день проходящего в Казани чемпионата Европы по плаванию в 25-метровом бассейне состоялись четыре финала (два личных и два эстафетных). Однако затмить главное событие дня ни одному из заплывов за медали не удалось. В своем полуфинале на дистанции 50 метров на спине двукратный олимпийский призер Климент Колесников стал автором сразу двух рекордов: России и чемпионатов Европы — 22.57 секунды. Примечательно, что Климент вышел на пик формы именно к турниру в Казани, ведь еще буквально несколькими днями ранее, на финальном этапе Кубка мира, также проходившем в столице Татарстана, он плыл два бассейна значительно медленнее (23.12) и уступил тогда соотечественнику Павлу Самусенко. Сегодня же никто из соперников не смог приблизиться даже к предыдущему лучшему времени в истории континентальных первенств — 22.64 (так Колесников плыл в Глазго в декабре 2019-го). В завтрашнем финале шанс на медаль также имеет Самусенко — в восьмерку сильнейших он квалифицировался с четвертым результатом (23.03), а в своем полуфинале уступил только Колесникову.

Любопытно, что восьмое время на полтиннике на спине показал сегодня Криштоф Милак, по итогам дня отобравшийся сразу в два финала. Коронный стиль венгра — баттерфляй (он является олимпийским чемпионом Токио-2020 на дистанции 200 м): его лучшее время дня на стометровке не стало сюрпризом, а вот высокий результат в непрофильном спринте на спине — неожиданность.

Почти такой же неожиданностью стало непопадание в тройку сильнейших на дистанции 400 м комплексом у женщин и победительницы этой дистанции в финале Кубка мира Жужанны Якабош из Венгрии, и блиставшей в октябре швейцарской россиянки Марии Угольковой. Чемпионкой Европы стала Виктория Гюнеш, представляющая Турцию: сегодня она проплыла восемь бассейнов со сменой стиля передвижения на две с лишним секунды быстрее, чем на Кубке мира (4:30.45 и 4:32.64 соответственно). Не смогла отобраться в финал 17-летняя Анастасия Сорокина, недавно обновившая юниорский рекорд России на этой дистанции.

Обе медали российской сборной в первый день чемпионата — в командных видах. Золото суперспринтерской женской эстафеты 4 по 50 м вольным стилем добыл квартет Розалия Насретдинова, Арина Суркова, Мария Каменева и Дарья Клепикова. Позади финишировали и Нидерланды с Кирой Туссен, и Польша с Катаржиной Васик. Последняя вместе с шведской суперзвездой Сарой Шестрем умчалась в отрыв на первом этапе, но в дальнейшем сказался более ровный состав российской команды. Суркова и Каменева также завтра выступят в индивидуальном финале на дистанции 50 м вольным стилем: бороться за победу с Васик и Шестрем будет крайне трудно, но на медаль шансы есть. На победу в еще одном финале среды — на стометровке брассом будут претендовать Евгения Чикунова и Ника Годун.

Суперзвездная российская мужская команда в кролевой эстафете 4 по 50 м (помимо Колесникова плыли один из сильнейших спринтеров мира Владимир Морозов, олимпийский призер в эстафете Владислав Гринев, а также двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов) финишировала только третьей. Впереди — Нидерланды и Италия. Завтра шансы на золото в мужской эстафете (на этот раз комплексной 4 по 50 м) у российских пловцов куда более высоки — в этом виде они являются мировыми рекордсменами.

Чемпионат Европы по плаванию-2021. Казань. Расписание финалов

Начало соревнований — по московскому времени

3 ноября, среда

Мужчины. 50 м на спине. Женщины. 100 м брасс. Мужчины. 100 м баттерфляй. Женщины. 800 м вольный стиль. Мужчины. Эстафета 4х50 м комплексное плавание. Начало в 18:30 («Матч! Страна» и Sportbox.ru)

4 ноября, четверг

Женщины. 200 м на спине. Мужчины. 50 м вольный стиль. Женщины. 200 м баттерфляй. Мужчины. 1500 м вольный стиль. Женщины. 100 м комплексное плавание. Мужчины. 100 м брасс. Женщины. Эстафета 4х50 м комплексное плавание. Начало в 18:30 («Матч! Страна» и Sportbox.ru)

5 ноября, пятница

Мужчины. 200 м комплексное плавание. Женщины. 100 м вольный стиль. Мужчины. 100 м на спине. Женщины. 200 м брасс. Мужчины. 200 м баттерфляй. Женщины. 50 м на спине. 1500 м вольный стиль. Начало в 18:30 («МатчТВ», «Матч! Страна» и Sportbox.ru)

6 ноября, суббота

Мужчины. 200 м вольный стиль. Женщины. 100 м баттерфляй. Мужчины. 200 м брасс. Женщины. 200 м комплексное плавание. Мужчины. 50 м баттерфляй. Смешанная эстафета 4х50 м вольный стиль. Начало в 18:30 («Матч! Страна» и Sportbox.ru)

7 ноября, воскресенье

Мужчины. 100 м комплексным плаванием 50 м брасс. Женщины. 100 м вольный стиль. Мужчины. 200 м на спине. Женщины. 400 м вольный стиль. Мужчины. 400 м комплексное плавание. Женщины. 50 м брасс. Мужчины. 100 м вольный стиль. Женщины. 50 м баттерфляй. Мужчины. 800 м вольный стиль. Смешанная эстафета 4х50 м комплексное плавание. Начало в 18:30 («Матч! Страна» и Sportbox.ru)

Полное расписание финальных, полуфинальных и предварительных заплывов чемпионата Европы в Казани и их результаты по мере их завершения смотрите здесь

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