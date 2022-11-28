Регистрируйся на первую фазу продажи билетов на Игры-2024 в Париже

Девиз ближайшей Олимпиады гласит «Games Wide Open», то есть «Широко открытые Игры», потому что Париж-2024 приглашает всех разделить эмоции. Оргкомитет составил билетную программу так, чтобы как можно больше зрителей смогли получить незабываемые впечатления. Первым делом надо до 31 января 2023 года зарегистрироваться на https://tickets.paris2024.org. Если твоя заявка будет выбрана в лотерее, ты сможешь купить персонализированный пакет билетов Make Your Games на Олимпийские игры.

Подобные пакеты предлагаются широкой публике впервые в истории Олимпийских игр. Это твоя первая возможность купить билеты, чтобы летом 2024 года своими глазами увидеть парижскую Олимпиаду с трибун.

«На Олимпийские игры-2024 в Париже доступно около десяти миллионов билетов. Это наибольшее число билетов на спортивные мероприятия. И нас ждет самое масштабное открытие в истории Игр. Регистрация на участие в лотерее пройдет с 1 декабря 2022 года по 31 января 2023 года. Это твой шанс получить доступ к первой фазе продаж, к пакетам билетов Make Your Games», - подтвердил генеральный директор оргкомитета Парижа-2024 Тони Эстанге.