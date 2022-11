Регистрируйся на первую фазу продажи билетов на Игры-2024 в Париже

В ближайшие два месяца (до 31 января 2023 года) ты можешь зарегистрироваться для участия в жеребьевке, которая дает право купить персонализированный пакет билетов Make Your Games («Составь свои Игры») на соревнования Олимпийских игр 2024 года в Париже. Это уникальная возможность своими руками составить программу следующей Олимпиады.

13 февраля - 15 марта 2023 года : Если повезет в лотерее, зайди на билетный портал в указанное время и оплати билеты Make Your Games.

1 декабря 2022 года - 31 января 2023 года 18:00 CET: Зарегистрируйся на официальном билетном портале и прими участие в жеребьевке для покупки пакетов Make Your Games.

Волшебство Олимпийских игр основано на разнообразии спортивных событий в рамках одного спортивного праздника. У широкой публики впервые появится возможность получить свой уникальный олимпийский опыт через пакеты билетов Make Your Games (три сессии на каждый пакет билетов), в которых будет свой широкий выбор различных сессий.

«На Олимпийские игры-2024 в Париже доступно около десяти миллионов билетов. Это наибольшее число билетов на спортивные мероприятия. И нас ждет самое масштабное открытие в истории Игр. Регистрация на участие в лотерее пройдет с 1 декабря 2022 года по 31 января 2023 года. Это твой шанс получить доступ к первой фазе продаж, к пакетам билетов Make Your Games», - подтвердил генеральный директор оргкомитета Парижа-2024 Тони Эстанге.

Девиз ближайшей Олимпиады гласит «Games Wide Open», то есть «Широко открытые Игры», потому что Париж-2024 приглашает всех разделить эмоции. Оргкомитет составил билетную программу так, чтобы как можно больше зрителей смогли получить незабываемые впечатления. Первым делом надо до 31 января 2023 года зарегистрироваться на https://tickets.paris2024.org . Если твоя заявка будет выбрана в лотерее, ты сможешь купить персонализированный пакет билетов Make Your Games на Олимпийские игры.

