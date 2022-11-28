Регистрируйся на первую фазу продажи билетов на Игры-2024 в Париже

В ближайшие два месяца (до 31 января 2023 года) ты можешь зарегистрироваться для участия в жеребьевке, которая дает право купить персонализированный пакет билетов Make Your Games («Составь свои Игры») на соревнования Олимпийских игр 2024 года в Париже. Это уникальная возможность своими руками составить программу следующей Олимпиады.
Девиз ближайшей Олимпиады гласит «Games Wide Open», то есть «Широко открытые Игры», потому что Париж-2024 приглашает всех разделить эмоции. Оргкомитет составил билетную программу так, чтобы как можно больше зрителей смогли получить незабываемые впечатления. Первым делом надо до 31 января 2023 года зарегистрироваться на https://tickets.paris2024.org. Если твоя заявка будет выбрана в лотерее, ты сможешь купить персонализированный пакет билетов Make Your Games на Олимпийские игры.
Подобные пакеты предлагаются широкой публике впервые в истории Олимпийских игр. Это твоя первая возможность купить билеты, чтобы летом 2024 года своими глазами увидеть парижскую Олимпиаду с трибун.
«На Олимпийские игры-2024 в Париже доступно около десяти миллионов билетов. Это наибольшее число билетов на спортивные мероприятия. И нас ждет самое масштабное открытие в истории Игр. Регистрация на участие в лотерее пройдет с 1 декабря 2022 года по 31 января 2023 года. Это твой шанс получить доступ к первой фазе продаж, к пакетам билетов Make Your Games», - подтвердил генеральный директор оргкомитета Парижа-2024 Тони Эстанге.
Оргкомитет Парижа-2024 применяет для этих Игр новую практику - использует жеребьевку для распределения временных слотов в рамках двух фаз продажи билетов. Это облегчит процесс заказа для болельщиков, которые будут отобраны при помощи лотереи. У них будет 48-часовой временной слот с 15 февраля по 15 марта 2023 года, чтобы проверить доступность билетов в режиме реального времени, составить персонализированный билетный пакет и заказать выбранные билеты.
Волшебство Олимпийских игр основано на разнообразии спортивных событий в рамках одного спортивного праздника. У широкой публики впервые появится возможность получить свой уникальный олимпийский опыт через пакеты билетов Make Your Games (три сессии на каждый пакет билетов), в которых будет свой широкий выбор различных сессий.
1 декабря 2022 года - 31 января 2023 года 18:00 CET: Зарегистрируйся на официальном билетном портале и прими участие в жеребьевке для покупки пакетов Make Your Games.
13 февраля - 15 марта 2023 года: Если повезет в лотерее, зайди на билетный портал в указанное время и оплати билеты Make Your Games.
Март - май 2023 года: Подай заявку на участие в лотерее для покупки отдельных билетов
Май 2023 года: Начало продажи отдельных билетов
«Мы хотим, чтобы Олимпийские игры-2024 стали первыми широко открытыми Играми. Мы посвятили себя воплощению этой концепции, - сказал Тони Эстанге. - Мы с нетерпением ждем, когда Париж откроет свои достопримечательности и спортивные объекты для болельщиков, чтобы те испытали эмоции и волшебную атмосферу заполненных стадионов. К Олимпийским играм готовятся не только спортсмены, но и зрители, и их путь начинается прямо сейчас!»
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