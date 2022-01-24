Расписание соревнований в России и в мире в 2022 году по дзюдо

Новый сезон в дзюдо стартует в конце январе, в постолимпийском 2022 году спортсменов ждет насыщенный график соревнований. Практически каждый месяц – турнир Большого шлема, один из которых пройдет в Казани. Осенью Ташкент примет главные соревнования года по дзюдо – чемпионат мира. Olympics публикует календарь главных соревновний по дзюдо в этом году.

Расписание соревнований в России и в мире по дзюдо в 2022 году

Январь

28 – 30 января. Гран-при Португалии. Альмада, Португалия. Мужчины, женщины

Февраль

5 – 6 февраля. Большой шлем. Париж, Франция. Мужчины, женщины

17 – 19 февраля. Большой шлем. Тель-Авив, Израиль. Мужчины, женщины

Март

25 – 27 марта. Большой шлем. Тбилиси, Грузия. Мужчины, женщины

Апрель

1 – 3 апреля. Большой шлем. Анталья, Турция. Мужчины, женщины

Май

20 – 22 мая. Большой шлем. Казань, Россия. Мужчины, женщины

Июнь

4 – 6 июня. Большой шлем. Дюссельдорф, Германия. Мужчины, женщины

24 – 26 июня. Большой шлем. Улан-Батор, Монголия. Мужчины, женщины

Июль

8 – 10 июля. Большой шлем. Будапешт, Венгрия. Мужчины, женщины

15 – 17 июля. Большой шлем. Загреб, Хорватия. Мужчины, женщины

Август

10 – 13 августа. Чемпионат мира среди юниоров. Гуаякиль, Эквадор. Юниоры, юниорки

Октябрь

6 – 12 октября. Чемпионат мира. Ташкент, Узбекистан. Мужчины, женщины

Ноябрь

4 – 6 ноября. Большой шлем. Баку, Азербайджан. Мужчины, женщины

Декабрь

3 – 4 декабря. Большой шлем. Токио, Япония. Мужчины, женщины