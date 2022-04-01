Расписание соревнований Олимпийских игр-2024 утверждено

1 апреля исполнительный комитет Международного олимпийского комитета одобрил полное расписание Олимпийских игр-2024.

В программу включены соревнования по 32 видам спорта. Они пройдут в течение 19 дней – с 24 июля по 11 августа 2024 года в столице Франции, Париже. Всего будет проведено 329 соревнований, а общее число сессий составит 762.

Игры начнутся 24 июля, за два дня до церемонии открытия. В этот день олимпийские соревнования начнутся для представителей трех командных видов спорта: в Лилле на стадионе имени Пьера Моруа пройдут матчи по гандболу, на стадионе Стад де Франс в Сен-Дени – по регби, в Париже, Лионе, Бордо, Марселе, Нанте, Ницце и Сент-Этьене – по футболу.

На следующий день после церемонии открытия – 27 мюля – в восьми видах спорта пройдут финалы и будут разыграны первые комплекты медалей Олимпийских игр-2024. Победители и призеры будут определены в велоспорте, дзюдо, фехтовании, прыжках в воду, регби, стрельбе, плавании и скейтбординге.

Площадь Согласия станет одним из центров притяжения во время Игр. Здесь разместится урбан-парк, где с 27 июля по 10 августа пройдут соревнованиях в четырех видах спорта. В т.ч. дебютирует в программе Игр брейкинг.

Олимпийские игры-2024 пройдут в столице Франции в течение 19 дней – с 24 июля по 11 августа Фото © 2021 Getty Images

Все финалы в плавании пройдут по вечерам на арене Пари-Ла-Дефанс. Финалы в легкой атлетике также будут проведены вечером на Стад де Франс.

В середине Игр болельщиков ожидает так называемый богатый на медали уик-энд. 3-4 августа награды будут разыграны в теннисе, настольном теннисе, дзюдо, фехтовании, легкой атлетике, стрельбе из лука, стрельбе, велоспорте (шоссе), гольфе, конном спорте, академической гребле, гимнастике, бадминтоне и плавании.

На протяжении всего периода Игр зрители смогут насладиться соревнованиями, которые пройдут по улицам Парижа и по его главной водной артерии – Сене. В велоспорте 27 июля пройдут гонки с раздельным стартом. 30, 31 июля и 5 августа состоятся состязания по триатлону, 1 и 7 августа – по спортивной ходьбе, 3 и 4 августа – велосипедная групповая гонка, 8 и 9 августа – плавание на открытой воде, в последний уик-энд Игр – марафоны.

Чтобы болельщики имели возможность посетить как можно больше финальных матчей в командных турнирах, решающие игры в хоккее на траве, гандболе, футболе, пляжном волейболе, волейболе, баскетболе и водном поло распределены в течение четырех дней – с 8 по 11 августа.

Соревнования будут начинаться не ранее 7.30 утра, а заканчиваться не позднее 11.30 в будние дни и не позднее полуночи в пятницу и субботу.

Париж примет Олимпийские игры третий раз в истории. Ранее также летние Игры столица Франции принимала в 1900 году (14 мая – 28 октября) и в 1924 году (4 мая – 27 июля) – ровно за сто лет до Игр нынешних.