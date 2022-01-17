Пулевая стрельба. Два золота Бацарашкиной: результаты первого этапа Кубка мира 

В словенском Руже начался новый стрелковый сезон и одновременно открылся отбор на новый олимпийский цикл. Первое соревнование – Гран-при ISSF по стрельбе из пневматического оружия. Сборная России делегировала на турнир практически сильнейший состав, а лидером команды стала двукратная олимпийская чемпионка Виталина Бацарашкина.

Но первая медаль турнира досталась не ей. Серебряный призер Игр в в Токио Анастасия Галашина и бронзовый призер Рио-2016 Владимир Маслеников взяли серебро в упражнении «пневматическая винтовка, дистанция 10 метров, смешанные команды». В финале им противостояла пара из Венгрии. И в решающий момент россияне ошиблись – как итог победа соперника 17-13. В этом упражнении в Руже собрался приличный состав участников – 23 команды из 13 стран.

А дальше пришло время Бацарашкиной и ее коронной дисциплины по стрельбе из пистолета с 10 метров. Сначала Виталина стала лучшей из восьми участников, вышедших в полуфинал, набрав 588 баллов. Затем она вышла в первый этап финала, заняв второе место после гречанки Анны Коракаки в полуфинале. Потом – второй и решающий этап финала, где ее соперницей стала венгерка Вероника Мейджор. В решающей перестрелке она разгромила соперницу – 16-2 и взяла первое золото сезона. Всего в соревнованиях участвовало 23 спортсменки.

Второй медали ждали недолго – на следующий день Бацарашкина и серебряный призер Игр в Токио Артем Черноусов стали вторыми в миксте. Параллельно Масленников завоевал серебро в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров. Это его первая индивидуальная награда в сезоне.

Как и на Олимпийских играх в Токио Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов завоевали серебряную медаль в стрельбе в миксте Фото © TASS

И третья медаль Виталины – тоже золотая, но в этот раз в команде. Вместе с ней награду завоевали Дарья Сироткина и Анна Асомчик. Девушки стреляли из пневматического пистолета с расстояния в 10 метров.

Но этом награды россиян не закончились – мужчины решили не отставать от коллег по команде и тоже стали первыми в аналогичной дисциплине. Победители – Черноусов, Вадим Мухаметьянов и Антон Аристархов.

В командных соревнованиях по стрельбе из винтовки сборная выступила чуть хуже – Анастасия Галашина, Айгуль Хабибуллина и Мария Васильева стали вторыми. Но финальную победную точку команде все-таки удалось поставить. Масленников, Евгений Потапов и Александр Дрягин победили в заключительном финале Гран-при ISSF. В упорной борьбе они завоевали золото в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров.

Таким образом, всего на первом старте года сборная команда России завоевала 8 медалей, 4 из которых – награды высшего достоинства.

Отборочная квалификация на Олимпийские игры будет идти на протяжении 2,5 лет. Однако у представителей России явно хорошие шансы получить большое количество квот. Ведь в мировом рейтинге по состоянию на 2021 год два спортсмена занимают первое место: Сергей Каменский в упражнении по стрельбе из винтовки на 50 метров и Виталина Бацарашкина сразу в двух дисциплинах – в стрельбе из пистолета на 10 и на 25 метров.

Следующий этап Гран-при по стрельбе из пневматического оружия пройдет в Хорватии. Соревнования примет город Осиек с 18 по 22 января