Пулевая стрельба. Чемпионат мира. Итоги и результаты

В Египте завершился чемпионат мира по пулевой стрельбе. В соревнованиях приняли участие более 1000 спортсменов из 88 стран мира. Это самый масштабный турнир года, хотя бы потому, что на нем разыгрывались не только медали, но и квоты на Олимпийские игры 2024 года. Важно подчеркнуть, что в чемпионате мира участвовали именно стрелки из пистолета и винтовки. Аналогичный турнир для стендовиков проходил в октябре в Хорватии.

Начнем с наград. Первое место в медальном зачете заняла команда Китайской Народной Республики: 27 золотых, 16 серебряных и 15 бронзовых (всего 58). На втором месте Индия: 12 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых (всего 34). Норвегия на третьей позиции: 7 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых (всего 12). Спортсмены из Китая не в первый раз подтверждают свой высокий уровень и завоевывают первое место в общем зачете. Такого же результата они добились на предыдущем чемпионате мира, в котором принимали участие – то есть в 2019 году.

Но не менее важным событием стал розыгрыш квот н Игры в Париже. Напомним, что путевку завоевывали не конкретные спортсмены, которые победили в том или ином виде, а национальные федерации. И уже после федерация будет решать, кто из стрелков отправится на главный старт четырехлетия.

Спортсмены боролись за 32 квоты Парижа-2024 в 8 олимпийских видах пулевой стрельбы.

1. Пневматическая винтовка, 10 м, мужчины – 4 места.

2.Пневматическая винтовка, 10 м, женщины – 4 места.

3.Пневматический пистолет, 10 м, мужчины – 4 места.

4.Пневматический пистолет, 10 м, женщины – 4 места.

5.Винтовка, 50 м, 3 положения, женщины – 4 места.

6.Винтовка, 50 м, 3 положения, мужчины – 4 места.

7. Стандартный пистолет, 25 м, женщины – 4 места.

8. Скорострельный пистолет, 25 м, мужчины – 4 места.

В итоге квоты завоевали спортсмены из 15 стран:

Китайская Народная Республика – 8 квот; Республика Корея – 5 квот; Польша – 3 квоты; Индия, Украина, США, Пакистан – по 2 квоты; Чехия, Италия, Норвегия, Германия, Армения, Греция, Сербия, Болгария – по 1 квоте.

Интересно, что Китай достиг уникального результата. Страна завоевала максимум из возможных квот – на каждую дисциплину одна сборная могла взять только одну квоту. На протяжении соревнований китайские стрелки чаще всего поднимались на пьедестал. Представители сборной завоевали на стрельбище нового комплекса четыре золотые медали в 10 олимпийских видах пулевой стрельбы – больше всех команд-участниц.

При этом заместитель директора национальной федерации Чжао Юйцин предупредил спортсменов, чтобы они продолжали самоотверженно заниматься каждодневными тренировками.

«Никто не может быть на 100 процентов уверен, что он или она получит место в олимпийской делегации. Они заработали квоты, но они для Олимпийского комитета Китая. Такова система квалификации. Только два лучших спортсмена в каждом виде могут иметь шанс поехать в Париж», – сказал он официальному сайту турнира.

Все результаты чемпионата мира 2022 года можно посмотреть на официальном сайте ISSF.