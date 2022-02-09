Последний промах Цветкова и упущенная медаль. Дело в психологии?

Последняя мишень при безупречных предыдущих рубежах – и вместе с ней осознание невероятной близости заветной мечты – заставляет сердце биатлониста биться и может привести к потере контроля.

В индивидуальной мужской гонке по биатлону в Пекине кипели страсти. Неожиданное лидерство Максима Цветкова, не считавшегося фаворитом, давало большие надежды на золото, но на последнем рубеже удача ускользнула из рук биатлониста. Как результат – четвертое место. «Спасибо всем. Никогда не опускать руки и верить в лучшее!» – написал Максим на страничке в Instagram после гонки. Olympics.com узнал, насколько важна предолимпийская работа с психологом до Олимпиады и кто из сборной биатлона занимается со специалистом.

Закулисье: как психологи работают со спортсменами

В интервью Olympics.com психолог Валерия Сохликова рассказала о закулисной предолимпийской работе со сборными: «Психологическая подготовка идет не в момент Олимпиады. Разделяется срочная подготовка, когда мы направляем спортсмена прямо перед стартом, и глубокая подготовка, развивающая определённые качества: например, его способность войти в состояние мобилизации. Здесь очень много зависит от самого спортсмена, возьмет ли он у психолога эти техники».

Для ее коллеги Марины Зайковой, которая работает со сборными шорт-трека и конькобежного спорта, главное – научить спортсменов расслабиться, даже при невероятном давлении показать результат на Олимпиаде:

«Основные техники работы со спортсменами – это саморегуляция и релаксация. Спортсменов постоянно учат напрягаться и входить в состояние боевой готовности, но никто не учит их расслабляться. Очень часто спортсмены на соревнованиях забывают о том, что это их любимое дело. Я им это напоминаю, погружаю в какие-то воспоминания: они могут быть и из детства, и с последних соревнований, которые были успешными».

Как же отличается работа именно с «зимниками»? В интервью Olympics.com специалист сборной США Питер Хаберл рассказал о специфике работы:

«Многие зимние виды спорта зависят от погоды, это создает дополнительный уровень неопределенности. И это очень опасно. Способность концентрироваться и поддерживать этот фокус здесь особенно важны».

Психологическая подготовка Серохвостова и Мироновой

Два биатлониста из команды ROC уделают особое внимание психологической подготовке. Психолог товарища по команде Цветкова Даниила Серохвостова – фристайлистка Елизавета Кожевникова, двукратный призер Олимпиады. Она как никто знает, каково это – показывать результаты под большим давлением.

В интервью Championat.com Даниил признался, что работа с Кожевниковой помогает ему в стрельбе:

«Не складывалась сама стрельба, потому что поначалу мне не нравилось, что были промахи. Позже начал работать над стрельбой более осознанно. Когда я начал работать с психологом, понял, что не техническая часть косячит у меня в стрельбе, а я сам и моя голова».

С психологом работает и Светлана Миронова. Биатлонистка учится в Уральском федеральном университете на факультете спортивной психологии по направлению «Мотивация и самореализация в спорте» и пишет диплом по спортивной психологии.

Смогут ли другие биатлонисты преодолеть волнение и закрыть мишени, мы узнаем совсем скоро. 11 и 12 февраля состоятся женский и мужской спринты, где спокойствие при стрельбе будет проверено погодными условиями и мотивацией завоевать первую индивидуальную медаль для команды ROC в биатлоне.