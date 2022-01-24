Прыжки с трамплина. Двойная победа Гайгера: итоги этапа Кубка мира 

В минувший уик-энд в немецком Титизее-Нойштадте прошел предпоследний перед Олимпийскими играми этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. И главным героем двух соревновательных дней стал Карл Гайгер, для которого это было выступление перед домашней публикой. Он выиграл и в субботу, и в воскресенье, тем самым обойдя своего главного конкурента в борьбе за Кубок мира Рея Кобаяси.

Первое из двух соревнований проходило в субботу. Всем известно, что Гайгеру не очень нравится выступать на этом трамплине, поэтому вряд ли его считали однозначным фаворитом. Однако спортсмен выдал свой максимум. Главными конкурентами немца стали словенец Анже Ланишек и Маркус Айзенбихлер. Но вторым прыжком Гайгер закрыл вопрос о победителе.

«Это был удивительный день для меня. Я не ожидал, что смогу победить здесь, потому что в прошлом у меня были проблемы на этом трамплине. Оба прыжка сегодня были очень хорошими», – сказал уроженец Оберстдорфа после своего успеха.

Ланишек также все ближе и ближе к лидерам. Он подтвердил свою отличную форму, заняв в субботу второе место. В нынешнем сезоне Анже оказывался на аналогичной позиции уже шесть раз и выиграл этап Кубка мира в конце ноября в Руке.

Айзенбихлер стал третьим. А Кобаяси только пятым и, таким образом, уже по итогам субботы уступил лидерство в общем зачете Гайгеру.

Лучшим из россиян в субботу стал Евгений Климов, он закончил выступление 24-м.

Второе соревнование проходило в воскресенье. И вновь лучше всех выступил Гайгер. Несмотря на то, что погодные условия ухудшились, это не помешало ему выиграть. Как и в субботу, в тройку вошли Ланишек и Айзенбихлер.

«Для меня это был идеальный уик-энд в Титизее-Нойштадте. Я не ожидал, что выиграю здесь оба соревнования, прыгать здесь было по-настоящему здорово», – приводит слова Гайгера сайт Международной федерации лыжного спорта. Для него это была 13-я победа на Кубке мира, четвертая в этом сезоне.

Бронзовый призер этапа Айзенбихлер остался доволен результатом, но отметил сложные погодные условия: «Сегодня я очень доволен своим выступлением, оба прыжка были очень хороши. Будучи прыгуном с трамплина понимаешь, когда условия для прыжка нормальные, а когда нет. И во время полета я понял что они тяжелые, поэтому здорово, что я все же смог попасть на подиум».

Интересно, что по итогам первого раунда второго дня лидером был Кобаяси. Но неудача на втором прыжке отбросила его на четвертое место. Пятым стал австриец Ян Херль.

Россиянин Евгений Климов выступил чуть хуже, чем в субботу и оказался на 26 месте.

Благодаря своей победе Карл Гайгер увеличил свое преимущество в общем зачете Кубка мира до 61 очка. Второй – Рей Кобаяси. Норвежец Халвор Эгнер Гранеруд занимает третье место. Немецкая команда также лидирует в Кубке Наций с 3508 очками, за ней следуют Австрия (3254 очка) и Норвегия (2939 очков).

Кубок мира продолжится в следующие выходные в Виллингене (Германия) двумя индивидуальными соревнованиями и смешанным командным соревнованием в пятницу.

После Виллингена команды отправятся в Пекин, где 6 февраля мужчины разыграют первый комплект наград.