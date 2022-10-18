Прыжки в воду. Кубок мира 2022: что ждать и где смотреть

Кубок мира по прыжкам в воду пройдет с 20 по 23 октября 2022 года в Берлине. Соревнования в столице Германии станут одними из последних в насыщенном сезоне, который для многих спортсменов включал в себя чемпионат мира, Игры Содружества и чемпионат Европы.

Тем не менее, состав участников на Кубке ожидается представительный: 60 спортсменов из 9 стран. Сенсацией стало то обстоятельство, что всех сильнейших привезет мировой лидер в прыжках в воду — сборная Китая. На чемпионате мира спортсменам из Поднебесной покорилось фантастическое достижение — 13 побед из 13 возможных.

Шансы на стопроцентный результат для Китая высоки и в Берлине. У женщин команду представят олимпийская чемпионка Цюань Хунчань и чемпионка мира Чэнь Юйси (обе выступят на вышке 10 м), а также чемпионка на трехметровом трамплине Чэнь Ивень. У мужчин — трехкратный олимпийский чемпион Цао Юань и чемпион мира 2022 на вышке Ян Цзянь.

Остановить китайцев на пути к победе хотя бы в одном из девяти финалов прыжковой программы будет практически невозможно. Однако теоретически на это способны несколько суперзвезд. На вышке у женщин это обладательница медалей шести чемпионатов мира Панделела Ринонг из Малайзии. На том же снаряде в синхронных прыжках у мужчин сильный тандем у Германии — призеры чемпионата Европы 2022 Тимо Бартель/Джейден Айкерманн. На трамплине победить китайцев может только китаец — двукратный чемпион мира Ли Шисинь, представляющий Австралию и уже успевший выиграть для новой команды медаль в Будапеште 2022.

Прыжки в воду. Кубок мира 2022. Берлин, Германия. Расписание финалов

по московскому времени

21 октября, пятница

15:00. Женщины. Синхрон. Вышка 10 м

16:00. Мужчины. Синхрон. Вышка 10 м

17:00. Мужчины. Трамплин 3 м

22 октября, суббота

15:00. Женщины. Синхрон. Трамплин 3 м

16:00. Мужчины. Синхрон. Трамплин 3м

17:45. Женщины. Вышка 10 м

23 октября, воскресенье

15:00. Женщины. Трамплин 3 м

16:45. Мужчины. Вышка 10 м

18:15. Смешанные командные соревнования. Трамплин 3 м, вышка 10м

Смотреть онлайн Кубок мира по прыжкам в воду 2022 можно на официальном канале FINA