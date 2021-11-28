Прыжки с трамплина. Результаты этапа Кубка мира в Нижнем Тагиле: россиянки остались без наград

Стартовый этап женского Кубка мира по прыжкам с трамплина в сезоне-2021/22, как и у мужчин, принял Нижний Тагил. Победительницами двух соревнований на трамплине К90 в рамках российского этапа стали Марита Крамер из Австрии и Эма Клинец из Словении. Лучший результат среди российских прыгуний показала Ирина Аввакумова, занявшая в первый день соревнований 12-е место.

Как и мужчины неделей раньше, прыгуньи с трамплина провели в рамках российского этапа Кубка мира два самостоятельных соревнования. В первый из дней лидер российской команды Ирина Аввакумова после первого раунда с прыжком на 83,5 метра занимала 15-е место, но во второй серии, прыгнув на 82 метра с хорошими баллами за технику, смогла продвинуться на три позиции вверх и с результатом 174,9 балла занять итоговое 12-е место. Победительницей же стала австрийка Марита Крамер – единственная из участниц, кому во время этапа в Нижнем Тагиле удался прыжок за 100 метров (в первой попытке Крамер улетела на 104,5 метра). Благодаря этому перед финальным раундом она создала себе преимущество более, чем в 20 баллов над ближайшей из преследовательниц. Однако и во второй попытке Крамер оказалась лучшей – правда, с более скромным прыжком на 96 метров. В итоге ее общее преимущество над занявшей второе место словенкой Эмой Клинец составило более 40 баллов.

Второй прыжковый день этапа в Нижнем Тагиле прошел по совершенно иному сценарию. В том числе, к сожалению, и для российской команды, так как Ирина Аввакумова в первой попытке прыгнула лишь на 75,5 метра и, заняв 35-е место, не попала в финальный раунд. Лучшей среди россиянок оказалась в итоге Кристина Прокопьева, которая с прыжками на 80 и 82,5 метра заняла 14-е место. Изменилась во второй день и ситуация среди лидеров. Марита Крамер на сей раз не слишком удачно исполнила первый прыжок (86 метров и лишь шестое место по итогам попытки) и в результате даже с неплохим вторым полетом на 94 метра не смогла пробиться на призовой подиум, оставшись на четвертом месте. А победила Эма Клинец, которой прыжки на 92 и 97 метров позволили не только выиграть второе соревнование в рамках российского этапа, но и возглавить после него со 180 баллами общий зачет Кубка мира среди женщин. Лучшей среди россиянок после домашнего этапа идет в Кубке мира Кристина Прокопьева, в активе которой 26 баллов.

Результаты этапа Кубка мира в Нижнем Тагиле. Женщины.

26 ноября. Первый день. Трамплин К90. 1. Крамер (Австрия) – 253,5. 2. Клинец (Словения) – 211,8. 3. Ирашко-Штольц (Австрия) - 207,4.

Все результаты можно посмотреть здесь.

27 ноября. Второй день. Трамплин К90. 1. Клинец (Словения) – 235,1. 2. Богатай (Словения) – 227,0. 3. Альтхаус (Германия) - 225,9.

Все результаты можно посмотреть здесь.