Прыжки с трамплина. Кустова – в «призах» Кубка мира перед Олимпиадой

Приятную сенсацию на последнем предолимпийском этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Виллингене сотворила россиянка Александра Кустова. Она улетела на фантастические для женских прыжков 150 метров, заняв итоговое третье место. Таким образом, Кустова стала первым российским призером этапов Кубка мира в прыжках с трамплина у женщин с 2018 года.

Кустова в свои 23 года является уже очень опытной спортсменкой. На этапах Кубка мира она дебютировала еще в сезоне 2013/14, становилась призером чемпионатов мира среди юниоров. Постепенно росли ее результаты и среди взрослых – она несколько раз завоевывала призовые места на Кубке мира в командных соревнованиях в составе сборной России, ее лучшим личным результатом было пятое место на этапе в Лиллехаммере в декабре 2018 года. В итоговом зачете в сезоне-2018/19 она пробилась в топ-20, но затем ей пришлось прервать карьеру. Спортсменку дисквалифицировали на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил с 27 ноября 2019 года.

В сборную Александра вернулась летом прошлого года на Гран-при, а в Кубок мира вернулась в ноябре 2021-го. Не сказать, что триумфально, хотя очки набирала исправно, несколько раз пробившись в двадцатку лучших. Но в Виллингене совершила прорыв. Пусть из команды ОКР на Играх-2022 в Пекине только она одна принимала участие в соревнованиях в Виллингене, состав участниц этапа подобрался достаточно мощный. Но это не помешало Кустовой. В первом старте она заняла 14 место. А во втором совершила чудо-прыжок в самом начале соревнований. Даже тренеры сборной России были приятно шокированы полетом на 150 метров. Сама Кустова также широко улыбалась и прокричала в камеру: «Yes!».

Превзойти Кустову по дальности удалось только победительнице Кубка мира в сезоне-2020/21 Нике Крижнар, прыгнувшей на 151 метр. Катарина Альтхаус показала 145 метров, однако опередила россиянку за счет оценок. Тем не менее, бронза даже с учетом отсутствия лидера Кубка мира Мариты Крамер и Сары Таканаси – великолепный результат для российских прыжков с трамплина. Ведь с победы Лидии Яковлевой в декабре 2018 года россиянки не занимали призовых мест. Да и у мужчин попаданий в топ-3 не было почти три года.

«Трамплин в Виллингене весьма интересен и позволяет совершать по-настоящему дальние полеты. Причем после прыжка на 150 метров я подумала, что могла улететь и подальше», - прокомментировала свою бронзу Кустова. В общем зачете Кубка она поднялась на 19 место и наверняка отправляется в Пекин в превосходном настроении.

Календарь Кубка мира по прыжкам с трамплина--2021/22 смотрите здесь

Результаты, положение в общем зачете Кубка мира и шансы россиян смотрите здесь

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Общий зачет Кубка мира по прыжкам с трамплина у мужчин смотрите здесь

Общий зачет Кубка мира по прыжкам с трамплина у женщин смотрите здесь